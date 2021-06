Els dubtes i les especulacions de les últimes setmanes es van esvair ahir. Ronald Koeman continuarà sent el màxim responsable tècnic del Barça el proper curs esportiu i, si els resultats no dicten el contrari, acabarà el contracte de dues temporades que va signar l’agost del 2020 amb el FC Barcelona, quan Josep Maria Bartomeu n’era el president.

La reunió de la junta directiva blaugrana celebrada ahir va certificar la continuïtat del tècnic holandès. En finalitzar, l’actual president, Joan Laporta, va explicitar que «després del període de reflexió que ens hem pres aquestes últimes setmanes Ronald Koeman, Rafael Yuste i jo, puc anunciar que el Barça donarà continuïtat al contracte que vincula l’entrenador amb el club. Els membres de la junta estem molt satisfets pel fet que les converses que hem mantingut amb el tècnic han generat una unitat de criteri entre totes les parts implicades sobre què cal fer la propera temporada, a partir de l’anàlisi del que va succeir la passada».

Joan Laporta va assenyalar que «les converses amb Ronald Koeman han estat franques i directes. Crec que un parèntesi per conèixer-nos era necessari i voldria destacar el comportament impecable que ha tingut el nostre entrenador durant aquest període. Hem constatat que és un gran professional. Hem solucionat algunes divergències i hem pres la decisió que considerem millor tant per a Koeman com per al Barça». «La figura de Ronald Koeman surt reforçada d’aquest període de reflexió» va sentenciar Joan Laporta, abans de desmentir que s’hagués intentat gestionar una rebaixa del sou de l’entrenador ni que se li hagués volgut imposar un esquema tàctic. Respecte a la primera qüestió, el dirigent blaugrana va asseverar que «Ronald ja va fer un important esforç econòmic per fitxar pel Barça. Per tant, en cap moment se li ha plantejat una rebaixa salarial». Per últim, Joan Laporta va confirmar que no se li havia ampliat el contracte al tècnic fins al final de la temporada 2022-23, però va emfasitzar que «d’aquí poc temps, ens asseure’m per estudiar aquesta possibilitat».

D’altra banda, ahir també es va anunciar el retorn al FC Barcelona de Jordi Cruyff, el proper 1 d’agost, per incorporar-se a l’organigrama tècnic de l’àrea de futbol de l’entitat amb un càrrec i unes responsabilitats que no es van especificar.