L’esportista Aura Coronado, de Castellar de n’Hug, va obtenir uns bons resultats a la primera fase de la Copa del Món d’Alpí en línia, que es va celebrar fa uns dies a Vuzenica (Eslovènia). La cita en territori centreeuropeu va servir per reprendre les competicions internacionals després de l’aturada causada per la pandèmia.

Formant part de la selecció estatal, Coronado es va penjar la medalla d’or a la categoria U16 en la prova per edats. Després, a la fase inicial de la Copa del Món, en la qual només hi ha la categoria absoluta, la berguedana va obtenir una sisena posició molt remarcable, a prop de la vencedora, l’alemanya Elea Boersig, campiona del món. Davant seu van quedar només corredores alemanyes i txeques i Anna Borràs, companya seva al May Luego Esquí Club.

La berguedana torna a la competició amb resultats excel·lents després de ser campiona estatal i catalana d’esquí alpí durant l’hivern. La propera prova de la Copa del Món es disputarà a Txèquia, i l’inici del calendari estatal tindrà lloc a Berga el 10 i 11 de juliol.