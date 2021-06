La divisió europea de la Federació Internacional de Bàsquet, la FIBA, ha ofert en reiterades ocasions durant les últimes setmanes a l’Unicaja la possibilitat de participar en la Lliga de Campions. L’ens federatiu, que des de fa anys intenta potenciar la seva competició amb premis econòmics i intentant captar equips que fins ara aposten per l’Eurocup, s’ha mostrat molt interessat en els malaguenys, que van quedar onzens a l’ACB, tot i que aquests sembla que es mantindran fidels al segon torneig de l’Eurolliga.

La possibilitat que l’Unicaja anés a la Champions la va destapar ahir el diari Sur, que publicava que els andalusos tenen temps fins dijous que ve per acceptar pagar una llicència per tres anys amb l’Eurocup o canviar i anar al torneig de la FIBA. De tota manera, segons una informació contrastada per La Opinión de Màlaga amb el mateix club, les possibilitats que l’Unicaja jugui Champions són ínfimes.

La FIBA hauria pres la iniciativa, per tant, d’invitar un equip que ha quedat per sota del Baxi Manresa a l’ACB. Tot i que des de l’entitat bagenca hi ha el convenciment que l’equip jugarà a Europa la temporada que ve, no hi ha cap confirmació al respecte. L’organisme federatiu va corroborar a Regió7 que no publicarà la llista d’equips fins al dia 25 de juny i reforça la possibilitat que pugui convidar equips no necessàriament per criteris esportius. Segons la FIBA, només se segueix aquest criteri fins a la vuitena posició, amb la qual cosa entrarien a la Champions el Lenovo Tenerife i el San Pablo Burgos. L’ACB disposa de quatre places en aquesta competició i, per mèrits esportius, el Baxi hauria de tenir prioritat sobre l’Unicaja. També aspiren a aquesta plaça l’UCAM Múrcia (12è a la lliga) i el Casademont Saragossa (13è) i no se sap què passarà amb el MoraBanc Andorra (9è), que aspira a una invitació de l’Eurocup. Des del Bàsquet Manresa s’argumenta que la FIBA no ha modificat la normativa des les últimes temporades i convidarà els bagencs amb total seguretat perquè la classificació els posa davant de murcians i aragonesos.