La ja reconeguda millor corredora de l'Avinent Manresa de la seva història Meritxell Soler ha brodat la seva actuació d'aquest dissabte en la 35a edició de la Mitja Marató de Granollers, en entrar en una fantàstica segona posició absoluta, primera atleta estatal, amb uns brillants 1h13'14", esmicolant la seva millor marca personal d'1h15'00".

La cursa ha estat guanyada per l'atleta polonesa Karolina Nadolska que s'ha imposat amb un temps de 1h11'27".

Els quasi 3000 corredors que han pres part en la cursa han hagut de suportar una temperatura de 20 graus i molta xafogor en el ambient.

El podi l'ha completat l'atleta alacantina Gema Barrachina (Rios Running) , tercera en la linea d'arribada amb un temps de 1h14'33".

Aquests 1h13'14" de Meritxell Soler signifiquen la 5a millor marca absoluta de l'història de l'atletisme català, la millor marca espanyola de la distància en aquest 2021, i per suposat, rècord absolut de l'entitat.

Soler s'ha graduat en la distància de la mitja marató per el registre que ha fet, a més de superar a atletes de reconeguda valua com Gema Barrachina (campiona d'Espanya de cros i de 10000mll), Laura Mendez (que te la minima en Marató per Tokyo'21), i a Azucena Diaz (campiona d'Espanya de la distància en diverses ocasions i olimpica als Jocs de Rio'16)

Cal tambe esmentar la participació d'altres corredors de l'entitat: Manel Sanchez (1h21'18"), Efren Llobet (1h22'02" -mmp-), Alba Gallardo (1h25'15" debutant en la distància) i Montserrat Cutrina (1h54'35").

Resultats femenins:

1ª Karolina Nadolska (Polònia) 1h11'27"

2ª Meritxell Soler (Avinent Manresa) 1h13'14"

3ª Gema Barrachina (Rios Running) 1h14'33"

4ª Laura Mendez (Playas Castellón) 1h15'02"

5ª Azucena Diaz (Bilbao Atletismo) 1h17'05"