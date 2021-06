Han estat 110 els participants que han participat aquest dissabte en la tercera edició de la Vertical Montserrat, la cursa vertical més exigent de l'Estat espanyol. A l'esdeveniment esportiu, inclòs dins el circuit internacional Towerrunning World Association, hi han participat 110 persones que avui han pujat els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de Montserrat de l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

La pandèmia havia fet posposar la data de la cursa en dues ocasions, al març i a l'octubre de 2020. Per aquest motiu, l'organització de la cursa agraeix l'esforç que s'ha fet des de totes les entitats implicades i esportistes perquè finalment es pogués dur a terme.

Els guanyadors en la categoria Open han estat David Soler amb 12:13 minuts i Alba Xandri amb 14:43 minuts. El millor temps aconseguit en la categoria Bombers ha estat pel guanyador de la categoria absoluta Adrià Duarri amb un temps de 17:52 minuts. Enguany no hi ha hagut premi per la millor bombera degut a l'absència per lesió de la Mònica Tomàs, de Bombers de Barcelona. En la categoria Inclusiva, han participat 6 esportistes, fent Joan Soto amb 18:42 minuts la millor marca.

Enhorabona als guanyadors i guanyadores i gràcies a tots i totes per participar o col·laborar d'alguna manera amb la #VerticalMontserrat. Podeu consultar la classificació i els temps al nostre web 👉 https://t.co/Fx2BWVIyFs pic.twitter.com/gq9LO6ShR6 — Vertical Montserrat (@VerticalMont) 5 de junio de 2021

Aquesta edició ha presentat dues novetats. Per una banda, la incorporació de la categoria Som Un Equip, en la que 4 esportistes han fet la cursa en nom d'un equip que ha recaptat prèviament 500€ i, per una altra, la participació de dos esportistes inclusius que l'han fet de baixada en cadira de rodes: en Haki Doku, atleta paralímpic albanès, i l'Esperanza Loka.

Igualment, s'ha fet un sentit homenatge al Sergi Mingote, alpinista d'elit i esportista d'ultra resistència que l'havia d'apadrinar i que malauradament va morir el passat 16 de gener. Se l'ha recordat a través del seu amic íntim Josemi Herrera en presència de la seva vídua, que ha recollit una escultura commemorativa. També se li ha dedicat, de forma perpètua, l'esglaó 2021 de la Cursa.

Creada l'any 2017 per Bombers de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, s'emmarca dins el projecte Bombers amb Causa. Compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que cedeix l'espai, i de Creu Roja de Catalunya, del Patronat de la Muntanya de Montserrat i de l'Abadia de Montserrat.

La finalitat és clarament solidària: recaptar fons per als projectes de recerca i projectes socials d'atenció a la infància en risc de diversos centres de Sant Joan de Déu. Tant les inscripcions, com les aportacions dels sponsors i de la categoria 'Som Un Equip' es destinen íntegrament a la iniciativa Bombers amb Causa. Sota aquesta nova categoria, que amplia la dimensió solidària, han participat l'Associació Petjades de Colors, la Fundació Abadia de Montserrat 2025, l'Aeri de Montserrat, la Festaval d'Esparreguera, Moehs BCN i el policia local Jordi Roviralta.

La Vertical Montserrat –que va ser premiada a la Gala dels Primers Premis Inclusius de l'Esport Català de 2019- vol seguir contribuint a la inclusió de les persones amb discapacitats diferents a través de la pràctica de l'esport. En aquest sentit, han participat esportistes com en Joan Soto, amb el Josemi Herrera com a guia o l'Ani Rodríguez i el Teo Marco, entre d'altres.

Per a aquelles persones que vulguin col·laborar, però que no puguin participar en la prova, s'ha habilitat un 'Dorsal Zero', que estarà operatiu fins l'endemà de la cursa, en la pàgina web de la cursa on s'hi pot fer un donatiu.