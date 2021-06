El 26 de maig del 2000, el CB Navàs, aleshores patrocinat per Omavi, aconseguia ascendir a la Lliga EBA, on va romandre durant onze campanyes, fins que al 2011 va decidir renunciar a la plaça i començar des de zero. L’equip va pujar llavors amb un triomf a Ponferrada i era dirigit per Isidre Suau, exjugador de l’entitat, ara també expresident i que, novament des de la banqueta, intentarà durant els propers dies fer reviure aquelles jornades d’èxit a la vila bagenca.

La primera passa de l’ara denominat CB Navàs-Viscola l’haurà de fer demà, al seu pavelló i davant de la quantitat de públic que li deixin en època encara de pandèmia. Els navassencs reben el Clotet Suzuki Sant Boi a partir de les 18.05 hores, en un duel que es podrà seguir a través de la plataforma de streaming «Xala!». Es tractarà de l’estrena en la final a vuit de Copa Catalunya, amb la primera eliminatòria a partit únic a casa d’un dels contendents,i les semifinals i la final, en una seu comuna. El premi serà l’ascens per a un o dos dels conjunts que hi participen, depenent de si el Mollet, de Lliga EBA, ascendeix a LEB Plata o no.

Superant aturades i lesions

Els navassencs han arribat a la fase final invictes. Han guanyat els vuit partits del seu subgrup davant del Mollerussa, el Castellbisbal, el CN Tàrrega i el Natació Terrassa, i aquest fet li ha donat avantatge de pista en els quarts de final. Isidre Suau, l’entrenador, recorda que «hem afrontat tota la temporada amb la baixa de Pieter Batlló, que no ens ha pogut ajudar, i des de mitja campanya amb la de Guillem Albà. Això ha provocat que la rotació se’n ressentís». De tota manera, una de les claus de l’èxit ha estat «que, malgrat que uns hagin jugat més que els altres, sempre hem tingut molta gent en els entrenaments. Els menys habituals ens han ajudat molt en els moments complicats, i també hem disposat de l’ajut dels jugadors de l’equip de Tercera i del júnior».

Un altre dels problemes, comú en totes les formacions, han estat les aturades. «L’any passat ja es va haver d’aturar la lliga per la pandèmia, i en aquesta temporada vam haver d’arrencar i parar dos cops. Malgrat això, l’equip sempre ha estat preparat per a quan li ha tocat jugar, i aquesta adaptació a cada situació ens ha fet molt competitius».

Segons Suau, l’entitat no tenia un objectiu concret a l’inici «però no ens tancàvem a res. Ens deien que anéssim a guanyar tots els partits i que després ja ho veuríem. És cert que només n’hem disputat vuit i que en una temporada amb 24 no els hauríem guanyat pas tots, però sempre hem estat preparats, no hem tingut casos de covid propis, ni dels rivals, i hem pogut anar avançant». Segons ell, «la clau ha estat la combinació de gent ja experta i d’altra de jove». Entre els més utilitzats, el màxim anotador, David Yuste, ben secundat per Serigne Fallou, Albert Planell, Roger Tàpies, Adrià Montagut i Rui Santos, que han format el nucli dur de l’equip.

De cara al partit de demà, Suau ho té clar. «Hem de ser nosaltres mateixos. Cal imposar una defensa molt forta i assegurar el rebot i la primera passada per sortir en bones transicions. Si fem això, la qualitat que tenim en atac ens pot fer vèncer». Malgrat tot, reconeix que el Sant Boi, que ha acabat al seu grup amb sis triomfs i dues derrotes, és un combinat «amb quatre o cinc elements importants en totes les posicions de l’equip». Si es guanya el partit, faltaran només dues passes, o una, per retrocedir 21 anys en el temps i tornar a viure la festa d’aquell maig del 2000.

La vila de Navàs i el club, presidit ara per Ferran Prat, s’han pres seriosament el projecte de tornar a la Lliga EBA, i per això han posat tota la carn a la graella. Així, han demanat l’organització de la final a quatre de la Copa Catalunya, que tindrà lloc dissabte i diumenge de la setmana que ve. Sembla que hi ha moltes possibilitats que aquest dilluns la federació catalana confirmi aquest extrem. Per tant, en cas de victòria demà contra el Sant Boi, el factor pista i la presència d’alguns espectadors pot ser cabdal per a l’empenta final en el camí cap a la categoria superior.

Aquesta organització seria independent de si el CB Navàs-Viscola guanya demà, tot i que l’expectació que provocaria al bàsquet bagenc seria molt diferent en un cas o en un altre. Si els nois d’Isidre Suau vencen demà jugarien una de les semifinals contra el vencedor de l’Horta-CB Tarragona, que es disputa avui a les set de la tarda. Per l’altra banda del quadre, avui a les 18.10 hores, també retransmès per Xala!, es juga el duel entre el CB Girona i la UE Montgat. El vencedor s’enfrontaria en l’altra semifinal al triomfador del xoc que tindrà lloc demà a les set entre el CB Ripollet i el CB Ciutat Vella.

Dependrà de si el Mollet puja a LEB Plata o no es generarà una plaça suplementària a l’EBA i se sabrà si poden ascendir un o dos equips. En el segon cas, el CB Navàs en tindria prou amb dues victòries més per assegurar el canvi de categoria. Però si el Mollet no puja, necessitarà la temporada perfecta per assolir l’objectiu.

Navàs aspira amb força a ser la seu de les semifinals i la final, el cap de setmana vinent