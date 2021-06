El Covirán Granada i l’HLA Alacant van forçar ahir els tercers partits en les semifinals de la lliga LEB Or, que han de proporcionar el nom de l’equip que ascendeix a la Lliga Endesa de cara a la temporada vinent. Els andalusos, amb 13 punts del l’exbase del Baxi Lluís Costa, van haver de patir per derrotar per 82-85 el Leyma Corunya, en què Romaric Belemene en va anotar 10. El tercer partit, dimecres a Granada. Per la seva banda, el Río Breogán del navassenc Salva Arco haurà d’esperar-se també fins al tercer partit per arribar a la final en caure derrotat per 77-66 en el segon duel, a la pista de l’HLA Alacant. El bagenc va anotar cinc punts. Per als locals, el també ex del Baxi Noah Allen en va aconseguir 12.