El portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) s'ha adjudicat la primera victòria de la temporada en el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, al circuit de Montmeló, en un final de carrera que ha resultat caòtic per al líder del campionat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Oliveira i Quartararo han mantingut una estreta lluita en el tram final de la carrera que s'ha vist enterbolit pels problemes que el francès ha tingut amb la seva granota de cuir i la protecció pectoral, que ha sortit volant, i que ha forçat el líder del mundial a ralentir el seu ritme i, a tot això, s'ha unit la sanció final de "pèrdua de tres segons" que li han imposat al francès per "escurçar" entre la corba u i dos del traçat.

Aquesta circumstància ha descavalcat Quartararo del podi i li ha entregat la tercera posició a Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), per darrere del francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).

Fabio Quartararo continua líder del mundial amb 118 punts, disset més que el seu compatriota Johann Zarco i 28 punts respecte a l'australià Jack Miller.

Cap dels pilots de l'equip Repsol Honda, els catalans Marc Márquez i Pol Espargaró, han pogut concloure la carrera en sofrir caigudes.

La primera gran sorpresa ha arribat de la mà del recentment reaparegut Jorge Martín, qui en la volta de formació de sortida se n'ha anat a terra en la corba cinc i ha hagut de tornar al seu taller ràpidament per agafar la seva segona moto i sortir des del carrer de tallers en la volta d'escalfament, però ja no per ocupar la quinzena posició que va aconseguir en els entrenaments, sinó per sortir últim.

Encara que Fabio Quartararo no ha fallat al moment de la sortida, en arribar a la primera corba se li han ficat per dins tant l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) com el portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16), amb el clar objectiu de frenar el primer per evitar que imposés el seu ritme des del principi i marxés en solitari.

I si ells han aconseguit el seu objectiu, el campió del món Joan Mir (Suzuki GSX RR) també ho ha aconseguit en recuperar des de la desena posició fins a la quarta en la volta inicial, en la qual Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) també s'ha mostrat encertat ja que ha passat del tretzè lloc fins al novè.

No ha estat el cas de l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), novè en la formació de sortida, que ha perdut diverses posicions i amb això ha hagut d'intentar recuperar posicions el més aviat possible per no quedar-se tallat.

Quartararo no ha estat massa encertat en les voltes inicials, ja que en la segona volta un error ha permès a Joan Mir i Aleix Espargaró (Aprilia RS_GP), superar-lo, la qual cosa també ha fet poc després el seu compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21)

Oliveira s'ha col·locat líder en la segona volta, perseguit per Miller i amb un Aleix Espargaró que una volta més tard era tercer després de superar Joan Mir i amb Fabio Quartararo, cinquè.

En amb prou feines dues voltes Miguel Oliveira ja tenia gairebé un segon d'avantatge sobre un trio format per Miller, Espargaró i Mir, amb Quartararo i Márquez darrera d'ells, mentre que el seu company en l'equip Repsol Honda, el català Pol Espargaró, se n'ha anat per terra en la corba cinc.

I, mentre Oliveira tirava per davant però no aconseguia passar del segon de distància, tant Aleix Espargaró com Johann Zarco i Marc Márquez s'enredaven en una baralla amb constants avançaments per la cinquena posició i per davant Fabio Quartararo superava primer Miller i després Mir per anar-se'n a la caça del capdavanter superats els moments inicials de tensió.

Aquesta era ja una carrera diferent. Quartararo, des del segon lloc, ha començat a remuntar les diferències dècima a dècima de segon des del setè gir, en el qual el portuguès tenia un segon escàs d'avantatge.

No ha durat molt més la carrera de Marc Márquez, que en la vuitena volta ha comès un nou error en la corba deu que l'ha fet rodar per terra i encara que ha aixecar ell sol la moto, no ha pogut continuar en carrera.

La caiguda de Márquez, unida a la sanció de "volta llarga" al japonès Takaaki Nakagami i la posició en carrera d'Alex Márquez -catorzè en aquests instants- confirmava la greu crisi que travessa el fabricant japonès aquesta temporada.

En completar-se la desena volta Fabio Quartararo ja estava darrera l'esclat de la moto d'Oliveira, que ha aguantat líder fins al dotzè gir i s'ha produït un nou canvi d'escenari.

Aleix Espargaró ha pagat l'esforç realitzat i en l'onzena volta i novament en la corba deu, com Marc Márquez, se n'anava per terra quan era sisè.

Els seus rivals no li ho han posat fàcil a Fabio Quartararo, ja que encara que s'ha posat líder en el dotzè gir, Miguel Oliveira no ha llançat la tovallola i l'ha tornat a avançar poc després, perseguits per Joan Mir, Jack Miller i Johann Zarco.

La carrera ha perdut un altre contendent il·lustre poc després al mateix punt, la corba deu, l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), quan era tretzè, i en aquesta mateixa volta ha caigut l'espanyol Iker Lecuona (KTM RC 16) quan ocupava el novè lloc.

Quartararo s'ha convertit en "l'ombra" d'Oliveira, amb Zarco i Miller una mica més enrere i a idèntica distància, per darrere, marxaven Joan Mir i Maverick Viñales, però un problema del francès amb la seva granota de cuir, en trencar-se la cremallera en la vint-i-unena volta, ha obert les diferències entre ells i això li ha fet perdre posicions, primer amb Johann Zarco i després defensant-se dels atacs Jack Miller.

Quartararo, amb la granota de cuir completament oberta, ha aguantat com ha pogut l'atac dels seus rivals i les molèsties que el vent li generava als moments d'alta velocitat per mantenir una tercera posició que al final li han acabat traient en no cedir la posició a Jack Miller quan "ha retallat" la traçada del circuit entre les corbes u i dos.

El campió del món Joan Mir ha acabat en la cinquena posició, just per davant de Maverick Viñales, que no ha pogut superar-lo en cap moment, amb Alex Márquez onzè i Jorge Martín en la catorzena posició i amb la seva lesionada mà dreta molt adolorida després de l'esforç realitzat.