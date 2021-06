Els competidors del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i del Moianès van aconseguir tres títols i dotze podis en total en els Campionats de Catalunya cadets que van tenir lloc a Badia del Vallès. Aquesta va ser la primera competició que es feia en aquesta categoria des del març del 2020 i era puntuable de cara a la classificació per al campionat estatal, que s’ha de disputar el desembre.

D’aquesta manera, les medalles d’or van ser per a Àlex Llamas (Esport-7) en menys de 50 kg, per a Levi França, també del club manresà, en menys de 66, i per a Raquel Romeu (Judo Moià) en menys de 52. L’única plata va correspondre a Raquel Romeu (Judo Moià) en menys de 52. Els vuit bronzes van ser per als competidors de l’Esport-7 Olga Juàrez (-48 kg), Neus Santacreu (-57 kg), Julen Muñoz (-50), Jan Perau (-55) i Jordi Benito (-55). També per al del Judo Moià Ahmed Msahal (-60) i per als del Judo Ripoll, que també s’entrenen a Manresa, Júlia Beltran (-52) i Asier Martín (+90 kg). El centre també va obtenir quatre cinquenes posicions, les d’Aleix Bell i Cai Castany (Esport-7), la d’Adrià Martín (Judo Moià) i la de Nerea Espinosa (Judo Ripoll).