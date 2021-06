Els atletes de la Catalunya Central van aconseguir sis títols en els Campionats de Catalunya absoluts, que van tenir lloc ahir a l’Estadi Atlètic d’Igualada. L’Avinent Manresa va pujar tres cops al graó més alt del podi gràcies a Mònica Clemente (perxa), Marina Guerrero (3.000 m obstacles) i Meritxell Soler (5.000 m). Els amfitrions del CA Igualada-Petromiralles es van penjar un or amb el triomf de Lahcen Ait Alibou en els 5.000 m, i en la javelina es van imposar el navarclí Jordi Sánchez (UA Terrassa) i la igualadina Níria Pas-cual (FC Barcelona).

Especialment remarcable va ser la victòria de Soler, que va dominar els 5.000 m amb autoritat poc més de 24 hores després de fer 1.13.14, marca personal, a la Mitja Marató de Granollers. Sobre el sintètic igualadí, la fondista de Sant Joan de Vilatorrada es va imposar amb una marca de 16.43.98, davant de Carlota Rodés (València), que va fer 17.39.81, i Laura Vílchez (IRU), amb 17.50.49.

L’excel·lent nivell en el fons de l’Avinent també va quedar patent als obstacles, amb la victòria de la sempre fiable Marina Guerrero, que va vèncer amb 10.35.32, seguida de la seva companya Mercè Guerra (10.47.36) i d’Aida Alemany (Lleida UA), amb 10.47.64.

Mònica Clemente va imposar la seva llei en la perxa i va guanyar amb 4 metres. En 4.10, va tirar el llistó els tres cops. La plata va ser per a Clara Fernández (Nike), amb 3.95, i el bronze per a Meritxell Benito (Scorpio), amb 3.60.

Lahcen Ait Alibou també es va enfilar al graó més alt del podi en els 5.000 metres en creuar primera la línia de meta amb un registre de 14.16.72, molt superior a Abdennasser Oukhelfen (Jaén), amb 14.28.37, i Xavier Badia (Xafatolls), amb 14.29.96.

Una altra igualadina, Níria Pascual, que porta la samarreta blaugrana, va dominar la javelina amb un millor llançament de 47.26. Segona va quedar Aina Ramos (Hospitalet), amb 45.00, i 3a Katia Coquis (AA Catalunya), amb 44.28. En categoria masculina, nou títol per al navarclí Jordi Sánchez (UAT), que enviar el dard a 67.76 i va guanyar, seguit de John L. Garcia (AA Catalunya), amb 64.37, i Marc Alique (AD Marathón), amb 60.98.

Per l’Avinent, plata d’Emília del Hoyo en 100 m tanques (14.01), Montse Montañès en pes (11.35) i bronze de Laura Bou en 400 m (55.53), Toni Baños en 3.000 obs. (9.16.52), Nora Taher en triple (12.57) i Bethlehem Manzano als 1.500 m (4.37.24). Pel Petromiralles, plata per a Naima Ait Alibou en 1.500 m (4.27.57) i Jordi Y. Matsuoka en llargada (7.15) i bronze per Aitor Caldito (7.12) i Marta Gallo (5.66) en llargada. L’olesana Daniela Fernández va ser 2a en disc (39.01) i Eduard Fàbregas, entrenador del CAI, en alçada (2.10).