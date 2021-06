El CB Navàs Viscola tindrà l’oportunitat, a casa, de pujar a la Lliga EBA. Ahir va fer el pas previ en superar el Sant Boi en un duel espès en atac en què les defenses van manar. L’Horta serà el seu rival en les semifinals d’una final a quatre en què, de moment, només la primera posició dona premi, tot i que la segona també podria valer.

Encertats de tres i en defensa

El partit va començar amb atacs poc fluids, però el Navàs va ser qui va entrar primer en joc. Primer, amb una safata de Yuste i, després, sobretot, amb tres triples seguits, dos de Juncadella i un de Fallou, que van situar l’11-3 i van obligar el tècnic visitant a aturar el partit. Una nova safata de Yuste va suposar la màxima diferència fins aleshores (13-3).

Amb els canvis, el conjunt visitant va semblar que reaccionava mitjançant Ràfols i Frias (13-6), però un bàsquet afortunat de Fallou a tauler va tornar a donar confiança als navassencs, que van trobar el quart triple del període, en mans de Yuste (18-6). En els dos últims minuts no hi va haver cap anotació, però el primer avantatge important ja s’havia establert.

Encara més distància

La ineficàcia ofensiva del Sant Boi va seguir a l’inici del segon parcial, amb errades en tirs fàcils. El Navàs Viscola estava desaprofitant opcions per ampliar la diferència, amb pèrdues en atac fins que Montagut va anotar un tir lateral en suspensió (20-6). La intensitat del visitant Ortiz va permetre als santboiencs disposar de segones opcions, però el rebot era local, sobretot d’un Fallou que havia tornat a la pista, i una antiesportiva sobre el pivot, mentre el visitant Ruano era a terra lesionat, va provocar una aturada del ritme. Però els locals van reprendre bé el joc, amb un tir lliure del propi Fallou, un altre triple, ara de Roger Tàpies, i un tir de dos d’Albert Planell (26-8), que va provocar un altre temps mort visitant. L’equip forà no va poder reaccionar per la bona defensa del Navàs, que havia posat la tapa al cèrcol. Un ganxo de Planell va situar el 28-9 i, tot i que el rebot ofensiu del Sant Boi feia mal, les errades constants en el tir van provocar que la distància s’estabilitzés (30-11), resultat amb el qual es va arribar al descans.

Ofensiva totalment encallada

En la segona meitat, el conjunt visitant va arrencar amb més intensitat. El Navàs només encertava amb els tirs lliures de Yuste i de Rui Santos, però el Sant Boi trobava el joc interior, amb dues accions de mèrit d’Ortiz i una altra de Frías (35-18). Semblava que amb pivots més mòbils, l’equip taronja jugava millor i, a més, col·lapsava l’atac bagenc, que no anotava cap cistella en joc i només cinc punts en sis minuts. A més, Ortiz arrencava una antiesportiva i, tot i les posteriors errades, dos bàsquets d’aquest mateix jugador i abans de Ruano van fer que el tècnic local, Isidre Suau, hagués d’aturar el duel amb 36-22.

La dinàmica era dolenta. Una tècnica a Yuste i un bàsquet afortunat de Segura escurçaven fins al 36-25. Rui anotava un tir lliure, però Ruano posava el seu equip a deu punts. Per sort, en l’última acció, Tàpies va anotar, de tres, l’únic bàsquet navassenc del quart, i el 40-27 donava cert aire de cara a afrontar els últims deu minuts

Bona arrencada i sense patiment

El darrer quart va seguir la mateixa dinàmica. Els atacs seguien espessos, però Rui Santos va ser vital anotant, primer, i doblant després per a un tir de Juncadella (44-27). El temps jugava a favor i, dins del comptagotes anotador, Fallou retornava els dinou punts d’avantatge (46-27, a 5.35) i començava a tancar qualsevol opció del rival.

Ara era el Sant Boi qui no trobava la cistella (cap punt fins que Ortiz va anotar a 4.47), i Rui ja començava a celebrar el triomf abans del 48-29. Els darrers minuts van servir perquè el Sant Boi trobés els seus dos únics triples (de 20 intents) i maquillés el marcador i perquè el públic s’entrenés per preparar la cita dels propers dissabte i diu-menge.