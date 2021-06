L’Igualada va guanyar en el darrer partit del curs a Les Comes davant de l’Horta (3-1.). El partit entre dos equips ja descendits va tenir l’atractiu del comiat com a local del capità David Baraldés, qui, després de 17 temporades i sent el segon jugador del club amb més partits disputats, penja les botes.

El partit va començar amb intensitat i poques ocasions, però al minut 8 Sergio va definir a la perfecció per obrir el marcador. Al minut 30, en un xoc entre Cuadras i el jugador visitant Genís va acabar amb els dos jugadors havent de ser substituïts, per dos traus al cap. Un ensurt que no va anar a més. Des d’aquell moment, el duel va ser molt intens, però sense acabar d’inquietar els porters. Al descans es va arribar amb aquest mínim 1-0. La segona meitat va estar plena d’ocasions i d’oportunitats. En el minut 57, els visitants van fer un doble pal. Els blaus van reaccionar ràpidament i van poder eixamplar el marcador, però no van estar encertats. En el minut 73, en una sortida d’un córner, els visitants empataven el resultat. Tot i que l’alegria visitant va durar ben poc, ja que al minut 78 Pedro feia el segon gol. Ja a les acaballes del duel, Casals feia el tercer gol, que tancava el partit i deixava els tres punts a Les Comes.