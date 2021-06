L'exdirector gerent del FC Barcelona Òscar Grau i l'exresponsable jurídic Román Gómez Ponti han assegurat aquest dilluns al jutjat que la contractació de l'empresa I3 Ventures per monitorar la reputació del club a les xarxes socials va ser un encàrrec i ordre directa de l'aleshores president, Josep Maria Bartomeu. Tots dos han assegurat que les ordres presidencials no es discutien i per això no es van posar en qüestió els diversos contractes per tres temporades que sumaven 2,3 milions d'euros. A més, han explicat que l'informe forense que es va encarregar a l'auditora PWC després d'esclatar públicament l'escàndol va costar uns 600.000 euros.

Més de tres mesos després de la detenció de part de l'antiga cúpula del club i més d'un any després d'esclatar l'escàndol del Barçagate aquest dilluns han declarat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona Grau i Gómez Ponti. Ho han fet prop d'hora i mitja cadascun i han respost a les preguntes de totes les parts, excepte Grau que no ha respost a l'acusació popular de Cor Blaugrana, formada per diversos socis. Bartomeu i el seu assessor Jaume Masferrer es van negar a fer-ho quan van ser arrestats.

Segons fonts jurídiques, tots dos investigats han coincidit en apuntar que el partit jugat al Camp Nou l'1-O, a porta tancada per evitar aldarulls, va provocar moltes crítiques i atacs a la directiva i fins i tot amenaces des de les xarxes socials i va fer veure al club que necessitava un monitoratge de les seves xarxes i la seva reputació. Va ser Bartomeu qui va ordenar directament a Grau i Gómez Ponti que s'havia de contractar I3 Ventures, del grup NS. Tots dos han dit que mai en cap cas discutien les ordres presidencials.

Cada any el club signa uns 3.500 contractes i no tots eren controlats per Grau i Gómez Ponti, que no van veure cap problema en aquesta contractació, que suposava pagar 2,3 milions d'euros en tres anys a diverses empreses del conglomerat NS. Segons ells, no era la seva competència discutir ni l'objecte del contracte ni el preu. El contracte el van negociar l'assessor presidencial d'aleshores, Jaume Masferrer, i el responsable d'I3 Ventures, l'uruguaià Carlos Ibáñez. Ibáñez havia de declarar aquest dilluns per videoconferència però ho farà d'aquí unes setmanes.

En tot cas, tots dos han negat que sabessin que aquesta empresa també era al darrere de comptes anònims de Twitter que criticaven futbolistes del club i altres personatges de l'entorn blaugrana que criticaven la directiva de Bartomeu.

Quan es va destapar públicament el cas, el febrer del 2020, el club va encarregar un informe d'auditoria forense a PWC, que ha acabat facturant 600.000 euros al Barça per la investigació, ha dit Gómez Ponti. L'exresponsable jurídic també ha assegurat que el departament de 'compliance' del club era "desastrós" perquè es filtraven informacions internes i alguns informes no estaven ajustats a dret, segons ell. La responsable d'aquest departament, Noelia Romero, va ser acomiadada quan va denunciar algunes irregularitats amb relació a aquest cas.

L'advocat del club, Carles Monguilod, ha dit en sortir que l'entitat està a l'expectativa de la investigació judicial, que busca indicis dels delictes de corrupció entre particulars, per si es van pagar comissions indegudes, i administració deslleial, per si se'n va anar contra els interessos econòmics del Barça. El lletrat no té clar que els contractes es trossegessin per sota dels 200.000 euros per evitar controls interns de la directiva, i creu que el preu era "clarament de mercat". En tot cas, recorda que el jutjat no investiga si la gestió econòmica del club va ser eficient o no, sinó si va ser delictiva. Segons Monguilod, Grau i Gómez Ponti han explicat les seves competències dins del club i no han atribuït cap conducta delictiva a ningú.