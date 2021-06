El Reial Madrid es va avançar en la seva semifinal de la Lliga Endesa en superar el València Basket (81-70) en un duel en què no va acabar pagant les baixes dels directors de joc habitual, com Sergi Llullio i Nico Laprovittola. L’exhibició d’Edy Tavares i d’Usman Garuba i els punts de Fabien Causeur van ser suficients per superar un conjunt taronja, el de Jaume Ponsarnau, que va tornar a mostrar una mala cara a fora i que haurà de guanyar demà a la Fonteta per tal de provocar el tercer partit.

I és que el Madrid va sortir molt fort i ja es va escapar aviat en el partit. L’abismal diferència en rebots (52 a 33) demostra amb claredat com d’intensos van jugar els uns i els altres. Els valencians van trigar tres minuts i mig a anotar la primera cistella. De tota manera, van aconseguir entrar en el partit abans del descans i retirar-se perdent per només sis punts, la qual cosa no era dolenta tenint en compte que havien arribat a perdre de 14 (40-26).

En la represa, un triple de Tobey va posar el seu equip encara més a prop, però Tavares va imposar la seva llei a l’interior. Va acabar amb 17 punts i 11 rebots i va ser un malson per als pivots taronja. Sense encert exterior, van retirar-se a l’últim descans perdent de dotze punts i, tot i que en van retallar un en el tram final, no va ser suficient. De cara al segon partit, el Madrid podria afegir a la llista de baixes la de Rudy Fernández, que ahir es va retirar abans del final. De tota manera, l’actuació de Causeur, autor de 24 punts, sembla que garanteix un bon relleu i la direcció de joc de Carlos Alocén va ser prou fiable per confiar en ell.

D’altra banda, avui comença l’altra semifinal, la que disputaran al Palau Blaugrana el Barça i el Lenovo Tenerife. Els blaugrana han tingut 48 hores menys de descans ja que van haver de disputar el tercer partit contra el Joventut.