El Martorell no va passar de l’empat a dos gols a casa davant de l’Atlètic Sant Just i va certificar el seu descens a Segona Catalana. Els visitants van tenir la possessió en els primers minuts, però les primeres aproximacions van ser per als blanc-i-vermells, que van aprofitar un córner per avançar-se en el marcador, a través de Pau Hernández. En els primers minuts de la segona meitat, els de Nualart van aconseguir la tranquil·litat amb el segon gol. L’equip visitant va retallar distàncies a la sortida d’un córner, i ja en l’últim minut del temps reglamentari van aconseguir marcar el gol de l’empat final.