El Súria va fer un gran partit contra el Natació Terrassa. Tot i les baixes per lesió que arrossegaven els locals, el marcador final va ser de 0-2. El duel va començar sense un clar dominador, els locals van mostrar un plantejament força defensiu que tractés de dificultar el joc del líder, però els terrassencs, visiblement nerviosos per no desaprofitar l’oportunitat que tenien per consolidar el lideratge, tampoc no van ser capaços de prendre la iniciativa. El partit es jugava al centre del camp, cap dels dos conjunts prenia gaires riscos, i no es van veure gaires accions de perill. Al minut 40, després d’un canvi de joc egarenc, arribaria el primer gol del partit, quan el davanter visitant remataria una centrada lateral amb una estètica xilena que entrava al fons de la porteria.

A la segona meitat el Súria va fer alguns canvis tàctics, però el Natació Terrassa estava molt ben col·locat en camp propi. A les acaballes, els egarencs farien el segon gol després d’una jugada ràpida a l’esquena de la defensa local. Els visitants demostraven que són els líders de la competició perquè no necessiten generar gaires ocasions per fer gol. El 0-2 deixava pràcticament sentenciat el partit, però al minut 85 el Súria va tenir una oportunitat per reduir les distàncies i entrar de nou dins del partit, quan una rematada dels locals, lluny de l’abast del porter egarenc, es va estavellar contra el travesser.