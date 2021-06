El culebrot del Baxi Manresa d'aquest mes de juny un cop l'equip dirigit per Pedro Martínez va saber que no jugaria els play-off de la Lliga Endesa, malgrat signar una brillant temporada, és la decisió que ha de prendre la FIBA (Federació Internacional de Bàsquet) sobre l'admissió dels bagencs en la propera edició de la Lliga de Campions. Una recompensa al seu 10è lloc final en la fase regular de la competició espanyola que, per mèrits estrictament esportius, correspondria als manresans sense cap mena de discussió.

Tal i com va explicar aquest, diari, però, la FIBA només s'ha compromès a admetre aquells equips que figurin entre els 8 primers de la Lliga Endesa i que no tinguin plaça a l'Eurolliga i l'Eurocup, dos torneigs que van néixer fa anys arran de l'escissió entre l'organisme internacional i els grans clubs europeus. I, la resta de places, les adjudicarà a dit a partir de diversos criteris entre els quals l'esportiu en pot ser un.

En aquest sentit, la la FIBA va donar a conèixer el seu propi rànking de la Lliga de Campions, que està liderat pel Lenovo Tenerife i en el qual el Baxi Manresa ocupa la 38a posició. Per davant, a més dels canaris, també hi ha l'Hereda San Pablo Burgos (3r), el Casademont Saragossa (5è) i l'UCAM Murcia (25è). Tant aragonesos com murcians van acabar la fase regular de la Lliga Endesa per darrera dels del Congost.

Aquesta classificació de la FIBA, però, no implica que el Baxi estigui fora de la lluita per ser un dels equips escollits per jugar la Lliga de Campions del curs 2021-22. La decisió final l'ha de prendre la federació internacional el dia 25 de juny.