La competició al grup 1r de Quarta Catalana no finalitza fins el proper cap de setmana, però des de fa uns dies ja es coneix el campió de lliga i, en conseqüència, l’equip que ha assolit l’ascens a Tercera Catalana. El Club Esportiu Navàs B ha excel·lit en un campionat exprés de només nou partits en tretze jornades i ha conquerit el títol de lliga invicte, després de vèncer tots els seus oponents.

No endebades, un balanç de 27 punts sumats de 27 possibles, amb 26 gols a favor i només 8 en contra, havia de rebre la recompensa d’un ascens inèdit: per primera vegada, el sènior B groc-i-negre militarà a Tercera Catalana, la mateixa categoria que ostenta el primer equip de la històrica entitat navassenca.

Tal com assenyala Pau Morral, coordinador esportiu del CE Navàs, «sabíem que el nostre segon equip era un conjunt amb possibilitats de competir per les posicions capdavanteres, però l’objectiu inicial no era guanyar la lliga. El CE Navàs B és una formació amb alguns jugadors experimentats que han jugat al primer equip, els quals lideren un col·lectiu integrat, bàsicament, per futbolistes joves provinents del juvenil». Fins i tot, especifica Pau Morral, «en tenir una plantilla llarga i compensada, amb més de 20 futbolistes d’un nivell semblant, pensàvem que haver de disputar una competició llarga hauria estat un escenari més favorable per a aquesta formació».

Un tècnic carismàtic i ambiciós

Xavier Galera va assumir les regnes de l’equip la inacabada temporada 2019-20, conjuntament amb Javi Sánchez, aquest en qualitat de segon entrenador. L’actual delegat del CE Navàs B, Pepe Mejías, va ser qui va enredar Xavier Galera per tal que es fes càrrec del sènior B navassenc. «És un preparador amb carisma, algú capaç d’encomanar el seu tarannà i d’aconseguir que els futbolistes l’escoltin», remarca Pepe Mejías.

«Durant la meva primera al·locució a la plantilla, vaig manifestar als jugadors que havíem de sortir a jugar per ser campions i que, després, la competició ja ens posaria en el lloc que ens pertocava», revela Xavier Galera. «La meva prioritat era convertir el CE Navàs B en una formació útil per a l’estructura d’equips de l’entitat. Els jugadors que hi arribaven des del juvenil l’havien de veure com la lògica continuació de la seva trajectòria: un equip on completar la seva formació a través d’una actitud competitiva i inconformista».

Els navassencs van obrir la lliga amb una còmode victòria contra el CF Puigcerdà (4 a 1), el segon cap de setmana d’octubre. Després de reprendre la competició el diumenge, 21 de març, signar el tercer triomf consecutiu a Valls de Torroella, la setmana següent, «no només ens va donar el lideratge en solitari. Va foragitar el derrotisme de la ment dels jugadors. Vam marcar el gol de la victòria en els últims minuts per actitud i ambició», exposa Xavier Galera.

Golejar un altre dels teòrics favorits, la UE Avià B, per 4 a 1 va significar «presentar la nostra candidatura al títol», especifica Pau Morral. Amb cinc victòries al sarró, els groc-i-negres van encarar els transcendents duels contra el CF Atlètic Gironella B i el FC Montmajor.

Un tàndem golejador decisiu

Els davanters Kilian Alonso i Genís Fenollar van assumir la responsabilitat de concretar en el marcador el treball del col·lectiu en ambdues confrontacions. A la primera, Kilian Alonso va neutralitzar el gol inicial del gironellenc Àngel Serralvo en transformar un lliure indirecte dins de l’àrea de penal. «Vaig optar per executar una subtil rematada rasa que va superar la tanca defensiva en saltar», relata el màxim golejador de l’equip i del grup, amb 12 gols. Genís Fenollar va materialitzar el gol del triomf «en una acció d’oportunisme, en rematar de cap a gol una pilota que la defensa havia refusat».

L’extrem ambidextre va donar avantatge al CE Navàs B a Montmajor amb «un xut amb el peu esquerre des de la posició d’extrem que es va convertir en gol després d’estavellar-se al pal». Els berguedans van empatar, però en el darrer alè, quan tothom esperava una centrada, Genís Fenollar va optar «per rematar ras des de la frontal. La pilota va passar entre un bosc de cames de futbolistes i va sorprendre el porter local, tal i com jo pretenia», rememora.

Per certificar l’ascens, els groc-i-negres havien de sumar 4 punts en els dos últims partits de lliga, però els empats que van registrar els partits entre el CF Puigcerdà i la UE Avià B (4 a 4) i entre el CE Avinyó i l’Atlètic Gironella B (1 a 1) els van atorgar el títol abans de jugar el darrer partit.

Pau Morral i Xavier Galera coincideixen a l’hora de considerar que tenir dues formacions a Tercera Catalana «no serà problemàtic» per al CE Navàs. El tècnic reflexiona que «tindrem en competició, en grups diferents, a dos conjunts d’un nivell similar que hauran de lluitar per assolir la permanència. El desafiament per als jugadors del CE Navàs B serà aprendre a gestionar la derrota».