El Club d’Escacs Santpedor va organitzar un torneig de partides ràpides diumenge passat, amb motiu de la Festa Major de la localitat. El certamen, en el que es va imposar Javier García (CE Martorell), es va celebrar a la plaça de l’Ajuntament amb la presència de 48 jugadors i va tenir el patrocini del consistori.

El temps va acompanyar els jugadors en un torneig que es va disputar a l’aire lliure i va permetre a participants i organitzadors retrobar-se amb l’activitat presencial i la companyonia que sempre es manifesta en una competició esportiva, un cop superats els pitjors moments de la pandèmia. Hi havia molts escaquistes que no es veien des de feia mesos i aquest bon ambient es va fer evident al llarg de la jornada.

El torneig es va disputar a 9 rondes i al ritme de 3 minuts + 2 segons per jugada, en un sol grup. No cal dir que es van respectar les mesures sanitàries i el distanciament necessari.

El podi va estar copat per Javier García (CE Martorell), per davant d’Israel Campos (CE Tàrrega) i Maurici Tarragó (Catalònia-Joviat). També van obtenir premis els primers classificats en les categories de -2000, -1900, -1800 i -1700 d’ELO, així com els primers classificats infantil i infantil local. El regidor d’esports de l’Ajuntament de Santpedor, Agustí Comas, va fer el lliurament dels premis al final de la jornada.