Toni Bou (Repsol Honda) comença aquest cap de setmana la defensa del títol mundial a Itàlia, un debut que es presenta com una "incògnita", en paraules seves, perquè a principis de maig va patir una caiguda mentre entrenava i es va provocar una fractura del peroné de la cama esquerra. El pilot de Piera va tornar a pujar a la moto fa uns pocs dies i el seu rendiment al Gran Premi d'Itàlia, la primera de les sis proves de les quals consta el Campionat del Món del 2021, és a hores d'ara un dels temes més comentats en els ambients del trial.

"Després de la lesió hem estat molt curosos per intentar arribar a la primera cursa del Mundial amb la màxima seguretat que l'os s'hagi agafat bé", apunta Bou, que va ser operat a la clínica Mi Tres Torres, de Barcelona, pel doctor Josep Torrent i la doctora Maurise Saur, amb la supervisió del metge de l'equip, el doctor Joaquim Terricabras.

Després de fer una bona recuperació, el campió anoienc està a punt per encetar la defensa d'un títol que ha guanyat 14 vegades. Tot i això, admet, "encara poden passar moltes, perquè només ha transcorregut un mes des de l'operació, però el nostre objectiu és clar: arribar a Itàlia per sumar el màxim número de punts que sigui possible". En aquest sentit, Bou explica que "intentarem passar el cap de setmana, que serà molt dur per nosaltres perquè el fet d'estar parat un mes passa molta factura en la condició física. Sabem per experiència, ja que no és el primer cop que ens succeeix, el que ens pot passar, però intentarem aprofitar les bones sensacions i pensar en el campionat".

Toni Bou ha guanyat catorze vegades el Gran Premi d'Itàlia, les dotze últimes de manera consecutiva.

Les dues mànegues d'aquest cap de setmana se celebraran a Tolmezzo, a la província d'Udine, als peus dels Alps Orientals. A causa del nou reglament, en cada jornada es faran dues voltes amb un total de 12 zones. Cada pilot tindrà un màxim de 2 hores i mitja per completar la primera passada i, després d'un descans de 15 minuts, haurà de fer el recorregut novament en només 1 hora i 45 minuts. Dissabte, la prova començarà a les 10 h, i diumenge a les 9 h.

El company de Toni Bou a l'equip Repsol Honda serà el japonès Takahisa Fujinama, campió del món el 2004, que afrontarà la seva 26a temporada al Mundial. "Estic molt content de tornar un any més al campionat a l'aire lliure, i en el mateix equip, un fet que em dóna molta seguretat", indica. Fujinama, conegut amb el sobrenom de Fujigas, s'ha fixat l'objectiu d'acabar en el podi al final del Mundial, i refer-se de les fluixes prestacions del curs 2020, en el que la pandèmia va obligar a fer un torneig més curt i concentrat en el temps.

"Estic molt motivat perquè des que va acabar l'any passat hem fet un gran treball d'equip, millorant la moto, i ara funciona molt bé", explica el pilot asiàtic: "Estic animat per començar aquesta primera cursa, també per a mi, perquè amb 41 anys vull saber fins on puc arribar".

El calendari del campionat 2021 és el següent:

12 i 13 de juny. Gran Premi d'Itàlia, a Tolmezzo.

4 de juliol. Gran Premi de França, a Charade.

21 i 22 d'agost. Gran Premi d'Andorra, a Sant Julià.

29 d'agost. Gran Premi de França, a Cahors.

11 i 12 de setembre. Gran Premi d'Espanya, a Baiona.

10 i 11 d'octubre. Gran Premi de la Gran Bretanya, a Tong.