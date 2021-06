L'Igualada HC Rigat ha informat aquest dimecres que el seu entrenador fins ara, David Cáceres, deixa l'entitat després d'haver-la salvat del descens. Cáceres addueix la necessitat d'encarar "nous reptes i projectes" que impossibiliten la seva continuïtat a la banqueta anoienca.

El tècnic barceloní va arribar a la banqueta igualadina en una situació límit, amb vuit duels per jugar, en substitució de Cesc Linares. Dels 24 punts en joc n'ha aconseguit 19, amb sis victòries, un empat i una derrota, contra el campió, el Barça. En la recta final, ha encadenat cinc victòries consecutives, contra el Voltregà, el Mataró, el Lleida Llista, el CH Palafrugell i el Lloret, que han possibilitat la permanència a l'OK Lliga.

Cáceres encara té un últim objectiu, la disputa de la World Skate Europe Cup entre els propers 18 i 20 de juny a Andorra. De fet, l'equip també ha aconseguit classificar-se per a la propera edició de la competició europea. El club ha agraït la professionalitat d'un Cáceres que ja va ser llegenda en la seva època de jugador a les Comes i ha rebut missatges destacant la seva figura com ara el del capità, Ton Baliu, a través de Twitter.

De petit volia ser com ell.

De jove volia jugar amb ell.

De gran volia ser entrenat per ell.

De somnis va la vida, i complir-los amb el teu ÍDOL val molt la pena.

Només 8 partits (i esperem que en siguin 11), però ha estat un autèntic privilegi.

Gràcies @davidcaceres88 ! https://t.co/Bb1Pmwpa1h — Ton Baliu Piqué 🎗 (@tonbaliu8) 8 de junio de 2021

L'Igualada Rigat ha informat fins ara de dues baixes de jugadors per a la temporada que ve, les de Roger Bars i Sergi Pla, i la renovació de Marc Palau, per intentar encara un curs sense tants sobresalts com el que acaba de superar.