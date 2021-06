El Centre d’Esports Manresa va donar a conèixer ahir la continuïtat de dos jugadors fonamentals per a la defensa blanc-i-vermella: el central Joan Castanyer i el lateral esquerre Toni Sureda. La renovació de l’osonenc i del mallorquí s’afegeix a les ja conegudes del lateral dret Nil Pradas; del mig centre organitzador Juli Serrano i del lateral esquerre del planter Àlex Iglesias. Per tant, ja es pot començar a entreveure quins seran els baluards de la defensa manresana el proper curs, una vegada confirmada la marxa del capità Sergi Solernou i a l’espera de notícies sobre la hipotètica continuïtat dels altres tres centrals de l’equip: Moha, Jordi de Sande i Papi Amantini.

Joan Castanyer va aterrar al Centre d’Esports Manresa el gener del 2019 procedent del CE Sabadell B per afermar l’eix de la defensa d’una formació que va superar tots els problemes extraesportius que vivia per segellar un brillant i inesperat ascens a Tercera Divisió. La temporada 2019-20 va contribuir a la permanència dels blanc-i-vermells a la categoria. Aquest últim exercici, el jugador nascut a Santa Cecília de Voltregà, de 23 anys, a més de ser un bastió en tasques defensives, ha palesat la seva precisió a l’hora d’efectuar serveis en profunditat en benefici dels estilets ofensius manresans.

El lateral mallorquí Toni Sureda, de 22 anys, ha estat el carriler esquerrà de referència del CE Manresa en el seu primer curs a l’equip. La seva aportació ha estat fonamental tant en defensa com en atac, ja que Toni Sureda s’ha convertit en un factor de desequilibri per a les defenses de tots els oponents de l’equip de Ferran Costa i ha demostrat que també pot actuar com a migcampista per l’esquerra, amb Àlex Iglesias a la posició de lateral. Ha estat titular en 22 dels 24 partits en què ha jugat, ha marcat tres gols i ha servit dues assistències.