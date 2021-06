Les piscines de Manresa ja es diuen, oficialment, Manel Estiarte Duocastella. La placa amb el nom ha estat descoberta pel manresà, en un acte que ha comptat, entre d'altres, amb la presència de la consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, i de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi eren nombrosos excompanys d'Estiarte a l'equip estatal de waterpolo i Pep Guardiola, amic personal i entrenador del Manchester City, on treballa Estiarte.

En el seu parlament, Estiarte ha fet extensiu l'agraïment a tothom qui l'ha acompanyat durant tant temps, però sobretot als seus pares. En aquest sentit, "m'enorgulleix que dugui el cognom de la meva mare, perquè sense ella res d'això no hauria estat possible".

Per la seva banda, la consellera Vilagrà ha destacat que "avui no podia ser més feliç de ser a Manresa i per un acte així de la meva federació, a unes piscines on havia vingut tantes vegades". El d'aquest dimecres ha estat també el primer acte d'Anna Caula com a secretària d'Esports de la Generalitat.