El gimnasta manresà Thierno Diallo ha estat a punt, aquest dijous, d'entrar en la final de paral·leles de la prova de la Copa del Món de gimnàstica artística que s'està celebrant a Osijek, a Croàcia. Diallo ha estat desè, amb una nota de 13,750 punts i serà el segon reserva de la final de dissabte. Li ha faltat només una dècima i mitja per atrapar el britànic Joseph Cemlyn-Jones i l'azerbadjanès Ivan Tikhonov, que sí que participaran en la prova definitiva.

Diallo és aquests dies a Croàcia per tal de consolidar la seva posició en l'equip estatal que prendrà part en els propers Jocs Olímpics de Tòquio. A part de la prova de paral·leles, també hi havia la de cavall amb arcs i terra, en les quals no va quedar tan endavant. En la primera va ser trentè, amb 12,050 punts (el tall era amb 14,150), i en el segon va ser 31è, amb 12,950 punts, a un punt dels 13,950 que suposaven entrar a la final.

L'esportista manresà encara ha de participar aquest divendres en l'aparell de barra fixa, on provarà de fer una bona actuació per cloure la seva participació en el campionat i, qui sap, si donar una alegria i entrar a la final.

Pel que fa a la resta de participants de l'equip espanyol de dijous a Osijek, Adrià Vera ha estat 32è en el cavall amb arcs, dues posicions darrere de Diallo, i Ray Zapata tampoc no ha pogut entrar a la final de terra, el seu millor aparell, en el qual ha quedat catorzè.