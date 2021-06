«Alguna cosa ha fallat i segur que d’aquesta n’aprenem alguna cosa... qui hi hagi». Va ser la frase que va deixar anar Jaume Ponsarnau després que el seu equip, el València, caigués dijous a la nit a la pista del Reial Madrid per 80-77 i quedés eliminat de la lluita per la Lliga Endesa. Amb ella, el tècnic targarí establert a Sant Fruitós va deixar força clar allò que tothom pensa des de fa setmanes, que no continuarà a la banqueta de la Font de Sant Lluís després de tres temporades al càrrec. I és en aquest punt quan es pot activar tot un ball d’entrenadors a la lliga.

Si Ponsarnau marxa del València, el seu lloc sembla que pot ser ocupat per un altre exentrenador del Bàsquet Manresa, Joan Peñarroya. L’egarenc donaria per acabades dues temporades reeixides a Burgos, amb dues Lligues de Campions i una Copa Intercontinental aconseguides, per recaure en un club amb més aspiracions, com guanyar l’Eurocup i arribar a l’Eurolliga. Llavors caldria veure qui busca el Burgos per ocupar el gran forat que Peñarroya deixaria a la ciutat castellana.

Tota aquesta situació pot afectar també el Baxi, que encara no ha anunciat la renovació del seu entrenador dels dos últims anys, Pedro Martínez. Tot i que ell mateix va manifestar, el 23 de maig passat, després de l’últim partit de lliga contra el Baskonia, que volia que tot es resolgués aviat, no està sent així. Martínez ha rebut bones ofertes i una d’elles és la del Casademont Saragossa, que s’hi ha reunit per explicar-li un projecte ambiciós que inclouria participar a la Lliga de Campions la temporada que ve, amb el beneplàcit de la FIBA i a costa del Baxi, que en quedaria fora. Aquesta és la primera opció dels aragonesos, que el cap de setmana passat va estar a punt de fer-se realitat. La situació es pot haver refredat, però no hi ha fumata blanca per a cap de les dues bandes. Si Martínez no anés a Saragossa i es quedés a Manresa, la segona opció podria ser Ponsarnau, un cop descartada la continuïtat de Luis Casimiro, el tècnic amb el qual el Casademont va finalitzar la temporada. En canvi, si el fins ara entrenador del Baxi sí que canviés d’aires i se n’anés cap a l’Ebre, llavors serien els manresans els que necessitarien entrenador i Ponsarnau quedaria lliure i amb el lloc de residència a cinc quilòmetres.