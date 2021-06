Després d’unes quantes setmanes de recuperació de l’operació que li van fer per corregir una fractura de peroné, Toni Bou torna avui a la competició. Serà a Tolmezzo, a Itàlia, en la primera de les dues jornades seguides puntuables per al Campionat del Món. Abans de competir, Bou ha declarat que el seu rendiment «és una incògnita».

El CE Manresa va completar ahir la nòmina de renovacions de la temporada amb dos centrecampistes. Al matí va anunciar la d’Àlex Sánchez, de 21 anys, jugador que la temporada passada va actuar en 22 partits i va anotar un gol. Va arribar al club la temporada passada procedent del Viladecans. A la nit, el desè anunci de la setmana va ser el d’Uri Pérez, de 20 anys, contractat del Cornellà i que en el decurs de l’exercici passat va jugar 22 enfrontaments en el conjunt de Ferran Costa.

El Manresa ha fet la segona incorporació per a la propera temporada. Es tracta de l’ala-pivot Àlex Terraga, que aterra a la capital del Bages amb 22 anys. El jugador es va iniciar com a sènior al Montcada de Lliga Nacional juvenil. Després de dues temporades en aquest club, va continuar al CN Caldes, on ha actuat a Tercera Divisió Nacional.

El gimnasta manresà Thierno Diallo va classificar-se ahir en 23a posició en l’aparell de barra fixa de la qualificació de la prova de la Copa del Món que es disputa aquests dies a Osijek (Croàcia). Diallo va fer 12,300 punts, a 1,4 de la vuitena posició, que portava a la final de demà. D’aquesta manera tanca l’actuació en el torneig amb el desè lloc en paral·leles com a millor resultat.