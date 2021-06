El Barça disputarà avui (18 h) la segona final de la Lliga de Campions en només mig any, després de la que va jugar -i perdre- a finals de desembre pertanyent al curs anterior. Els de Xavier Pascual, que deixarà la banqueta després de la Final a 4 que s’està jugant a Colònia, van superar el Nantes per 31-26. L’últim obstacle en l’intent de conquerir el títol serà l’Aalborg danès, que va donar la sorpresa en vèncer el PSG per 35-33.