El món del futbol va tenir ahir el cor en un puny durant una llarga estona quan el jugador danès de l’Inter Christian Eriksen es va desplomar sobre la gespa del Parken de Copenhaguendurant el partit entre Finlàndia i Dinamarca. El migcampista anava a rebre un servei de banda quan, de forma sobtada, va caure a terra. Anit, en tancar edició, Eriksen continuava estable i ingressat al Rigshospitalet de la capital danesa.

Amb 0-0 al marcador, el partit que havia començat a les 6 de la tarda etava a punt d’arribar a la mitja part quan Eriksen va perdre la consciència. Els serveis mèdics el van intentar reanimar mentre els futbolistes danesos feien una pantalla per evitar que es poguessin veure imatges del patiment del company, tot i que per televisió i els videomarcadors es va arribar a mostrar el rostre inconscient del jugador, una decisió molt criticada a les xarxes. Durant aquells minuts interminables, no pocs jugadors i aficionats van esperar plorant el desenllaç del cas, inclosa la dona d’Eriksen, que va baixar el camp feta un mar de llàgrimes.

Al cap d’un quart d’hora llarg, Eriksen va recuperar la consciència i va sortir del camp en llitera. La UEFA va confirmar que el jugador estava estabilitzat i la federació danesa va dir que estava despert i que havia pogut parlar.

El partit es va reprendre al vespre i va acabar 1-0 a favor de Finlàndia, que juga l’Eurocopa per primer cop, amb un gol de Pohjanpalo al 60. Suïssa i Gal·les van empatar 1-1, amb gols d’Embolo al 49 i Moore al 74. Bèlgica va derrotar Rússia per 3-0 (Lukaku, al 10 i el 88, i Meunier, al 34). Avui, Anglaterra-Croàcia (15 h), Àustria-Macedònia del Nord (18 h) i Països Baixos-Ucraïna (21 h).