Es va escapar per molt poc. El CB Navàs Viscola no va poder completar la temporada perfecta amb l’onzena victòria sense màcula. Va caure en la final i ara caldrà esperar la decisió federativa sobre el seu possible ascens a la lliga EBA com a conjunt repescat, malgrat que sembla que podria ser positiva. Aquest diumenge, en la final de casa, va remuntar dotze punts al darrer període, però el CEB Girona es va endur la final de la Copa Catalunya per petits detalls.

Duel de parcials

El partit no va començar gens bé per als navassencs. Des del primer llançament, un triple anotat per Espinosa, es va veure que la defensa bagenca no funcionava tan bé com en els partits precedents. En atac, Rui Santos va anotar un bàsquet afortunat per al 2-5, però Espinosa, en una contra, i Revilla, amb un tir de mitjana distància, va provocar que Isidre Suau aturés el partit amb 2-9 en contra.

El toc d’atenció va ser un revulsiu per als vermells, que van trobar quatre punts seguits de Fallou, que ja intimidava a la zona, un triple obert de David Yuste i un contraatac de Rui Santos. Ara el resultat era d’11-9, a 3.52 per al primer descans. Tot un canvi de decorat.

Els darrers segons del període van ser igualats. Valera va provocar un 2+1, tot i que va errar el tir lliure, i Tort va tornar a donar avantatge als gironins (13-14). Va ser abans d’un gran triple de Yuste. Valera va tornar a errar un cop des de la personal (17-15) i Aniol Tort va errar l’última bomba.

Ritme ràpid i qualitat

El CB Navàs Viscola va arrencar bé el segon quart, amb un bon bàsquet d’un inspirat Yuste i un altre des de mitjana distància de Fallou. El partit vivia bons minuts, amb una màxima diferència assolida pel mateix pivot (23-17) mig eixugada per un triple d’Espinosa. Les segones opcions de Revilla posaven el CEB Girona a un sol punt (23-22). Agustí completava el parcial i la remuntada i, tot i un alley-hoop a la contra de Fallou, Revilla tornava a avançar els gironins (25-26). El joc ara era ràpid i el CEB Girona arribava al descans amb dos punts d’avantatge després d’un bàsquet de Mora.

El CEB Girona s’escapa

La dinàmica va seguir a la tornada dels vestidors. Després del 4-0 de parcial per als navassencs, van arribar dos triples gironins i un altre de Yuste (42-43). Aniol Tort era un element difícil de controlar (42-45) i el Navàs havia de buscar el joc a la zona, com en un rebot ofensiu de Planell, o els punts novament de Yuste des de la personal (47-47). El partit embogia per les dues bandes, amb molt contacte, i això va repercutir en falta d’encert durant uns minuts. Mora, i sobretot, un triple a tauler de Revilla, feien molt mal (47-52). L’ofensiva navassenca estava encallada i un altre llançament de tres del mateix pivot donava set punts als visitants que serien deu al final (50-60).

A molt poc de la remuntada

Els visitants van eixamplar fins al 50-62, però el Navàs va sobreviure amb cinc punts treballats i molta defensa. Dos triples gairebé seguits, de Montagut i Yuste, van encendre el pavelló (61-62) i tot començava de nou. Tot seguit, Toni Rodríguez errava dos tirs lliures i, tot i que Yuste i Juncadella fallaven dos triples, Fallou sí que el va encertar, en una acció amb falta inclosa a Rui Santos, que malbaratava els dos tirs lliures (64-62, parcial de 14-0).

Valera trencava la sequera visitant des de la personal i Fallou fallava de tres a dos minuts. El CB Navàs havia de defensar a 1.43 per al final i provocava esgotament de possessió, però Yuste no anotava la bomba. En la següent acció, Espinosa tampoc no la ficava en una bona posició i hi havia temps mort a 52 segons. Fallou errava l’acció en atac, molt tancat i Revilla anotava a 22 segons per al final (64-66). Yuste va jugar-se l’última acció, però va estar ben defensat, va errar i Revilla va capturar el rebot definitiu que ho decidia tot.