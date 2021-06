Un centenar de persones van assistir al sisè aniversari del box Crossfit Manresa que va ser una festa per a tots els seus socis.

La vetllada va començar a les 16 h amb l'arrencada dels diferents WODs (sèries d'exercicis físics d'alta intensitat) que es van repartir en tres nivells diferents de dificultat: sent el nivell principiant per als més novells, l'intermig per als qui ja dominen la tècnica i el nivell "elit" per als més professionals.

L'esdeveniment va estar animat amb un dj que va punxar diferents temes per no perdre la intensitat dels exercicis, acompanyat d'un speaker que dinamitzava el públic, un servei de bar i una barbacoa que va donar de sopar a una seixantena de persones.

A mesura que avançava la tarda, el nivell dels competidors augmentava i no va ser fins a les 21 h, que 12 esportistes, (entre ells els 3 entrenadors del box bagenc), es van atrevir amb el nivell més alt del WOD i van oferir un espectacle de tècnica, fortalesa i velocitat que no va deixar indiferent a cap de la cinquantena de persones que estaven atentes als moviments dels més instruïts en la matèria.

L'acte va estar molt concorregut i unes 100 persones no es van voler perdre aquesta vetllada, la d'una disciplina esportiva que cada vegada aplega a més adeptes. Un dels organitzadors i entrenador del Crossfit Manresa, Èric Careta, ha valorat l'esdeveniment: «Estem molt contents per l'acollida de la celebració, així com els diferents esdeveniments que hem fet al llarg de l'any. Això demostra el compromís dels socis amb el club, és una mostra que creuen en el que fem i de la bona gestió de l'equip. Tenim moltes idees i gràcies a la nostra gent les podem dur a terme».

Des del 2015

El box Crossfit Manresa està situat al Polígon industrial Sant Isidre a Sant Fruitós i va obrir les seves portes el 2015, convertint-se en el primer box oficial d'aquesta disciplina esportiva de la comarca del Bages. El CrossFit és una tècnica d'entrenament que connecta moviments de diferents disciplines esportives com l'halterofília, l'entrenament metabòlic o la gimnàstica.