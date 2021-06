L’Artés va fer un gran partit davant el Navàs, que va concloure amb victòria local per 2 gols a 0. Els artesencs van sortir al terreny de joc amb més intensitat, i des del primer moment van controlar la possessió de la pilota. Les primeres ocasions de gol no van trigar gaire en aparèixer, però no seria fins al minut 20 quan Quintana desfaria l’empat inicial amb un potent tir des de la frontal de l’àrea que entrava ajustat al pal, lluny de l’abast del porter visitant. El gol va donar molta embranzida a l’Artés, que ràpidament s’acostava perillosament a la porteria del Navàs. De nou, Quintana, quatre minuts més tard de l’1-0, faria una excel·lent jugada individual on superava tres rivals per plantar-se sol davant del porter i anotar el gol que situava el 2-0 al marcador.

A la segona part, els navassencs van avançar les seves línies de pressió, però l’Artés aconseguia superar-les amb molta calma i amb un bon criteri de la passada. Els visitants havien aconseguit tenir més domini, però no eren capaços d’acostar-se a la porteria de Brufau. Els locals van seguir tenint alguna oportunitat de perill per ampliar la diferència de gols, però no van estar prou encertats per aconseguir-ho. En els minuts finals, el Navàs disposaria d’un parell de llançaments de falta a la frontal de l’àrea, però cap dels dos va anar a porteria. Amb tot decidit, els dos conjunts disputaven els últims segons del duel fins que l’àrbitre assenyalava el final del partit.