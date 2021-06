L’infermer de Diego Maradona, el primer membre del seu equip mèdic que va comparèixer davant la fiscalia argentina dilluns, va negar haver abandonat el pacient en una lenta agonia, al·legant que li van ordenar «no despertar-lo». «Els seus superiors li van dir que no molestés el pacient. El meu client va tenir la saviesa de realitzar la seva tasca [de seguiment] sense que el pacient se sentís desconcertat», va assegurar l’advocat Franco Chiarelli a la sortida d’aquest llarg examen.

Segons l’advocat, el seu client «va advertir certs senyals d’alerta», que va transmetre, però que només van poder interpretar «els professionals que tenien una visió global de la situació». L'infermer del futbolista afirma no haver estat informat dels seus problemes cardíacs. Ricardo Almirón, de 37 anys, va passar més de set hores a la Fiscalia de San Isidro, als afores de Buenos Aires. La fiscalia sospita que va mentir en afirmar que l’ídol del futbol dormia i respirava amb normalitat unes hores abans de la defunció, ja que l’autòpsia va revelar que s’estava morint.

Diego Maradona, que patia problemes renals, de fetge i de cor, va morir el 2020 d’una crisi cardíaca a la seva residència de Tigre, al nord de Buenos Aires, unes setmanes després d’una operació cerebral deguda a un coàgul de sang. Tenia 60 anys. «El meu client sempre va tractar Maradona com un pacient amb complexitat psiquiàtrica, un problema relacionat amb l’abstinència», va afegir l’advocat a la premsa.

Retirat del camp als 37 anys, Maradona havia caigut en les drogues i l’alcohol, cosa que va multiplicar els incidents cardíacs, cures desintoxicants i fases d’obesitat, a risc de la seva salut. Sis integrants més de l’equip mèdic de Diego Maradona, entre els quals, el seu metge personal i psiquiatre, hauran d’anar a declarar davant la Fiscalia argentina com a part d’una investigació per «homicidi» oberta per la Fiscalia de San Isidro. Aquesta considera que la seva mort, el 25 de novembre del 2020, és conseqüència d’una mala conducta professional i negligència per part de l’equip mèdic. Els set membres del personal d’infermeria estan acusats de no garantir «la correcta administració dels medicaments receptats i psicotròpics».