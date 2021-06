El Barça ha presentat aquest dimarts el nou equipament per a la temporada 2021-2022, on destaca sobretot la novetat a la zona del pit, a la dreta, per sobre del logotip del patrocinador, una gran creu que mira de representar l’escut del club. És el detall més trencador en relació amb el tèxtil que s’ha portat aquesta última temporada.

Tal com va explicar el president blaugrana, Joan Laporta, en l’acte que s’ha desenvolupat al Camp Nou, la samarreta, de nou dissenyada per Nike, mira de destacar la simbologia del club. Així, a la part anterior de la samarreta figuren diverses franges de diferent gruix. La màniga dreta és totalment grana i l’esquerra, blava. Amb els pantalons passa el mateix, meitat i meitat per a cada color, tot i que intercanviats en relació amb la samarreta.

La nueva camiseta del Barça para la temporada 21/22 😍 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 de junio de 2021

Totes les peces són de polièster reciclat elaborat gràcies a ampolles de plàstic recuperades. Als mitjons, a la part anterior, es pot llegir la paraula ‘culers’.

En l’escenificació portada a terme aquest dimarts al Camp Nou van participar dos jugadors del primer equip masculí (Ansu Fati i Riqui Puig) i dos futbolistes del conjunt femení (Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen). «La samarreta fa referència al nostre escut i al nostre orgull de ser del Barça, de Barcelona i de Catalunya. A mi m’agrada molt aquesta samarreta, que representa com a orgull del que som, ‘més que un club’», va afirmar Laporta durant la presentació.