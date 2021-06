El portal Eurohoops ha informat aquest dimecres a la tarda que el tècnic targarí afincat a Sant Fruitós de Bages, Jaume Ponsarnau, serà l'entrenador del Casademont Saragossa la temporada vinent. Ponsarnau, que ha estat el tècnic del València les tres últimes temporades, possiblement sigui substituït per Joan Peñarroya, que aquest dijous pot anunciar la seva marxa del San Pablo Burgos.

Quan es confirmi l'arribada de Ponsarnau a Saragossa s'acabarà el culebrot que situava Pedro Martínez al Casademont, tot i que els últims dies ja s'havia refredat força aquesta opció. De tota manera, en pot començar un altre ja que ara quedarà una plaça lliure a Burgos i l'equip castellà també pot estar interessat amb el fins ara entrenador del Baxi, segons ha informat el Diario de Burgos.

En clau europea, també estranya la rapidesa amb la qual Jaume Ponsarnau, entrenador que ha estat en un equip d'Eurolliga els dos últims anys, ha acceptat l'oferta aragonesa si no és perquè sap que el Casademont jugarà a Europa la temporada vinent, a la Lliga de Campions, qui sap si com a quart equip espanyol en el torneig, amb la qual cosa prendria el lloc al Baxi, o per invitació, fet que no tancaria les portes als manresans.

Ponsarnau substituiria a Saragossa Luis Casimiro, que va finalitzar la temporada amb el conjunt aragonès després que, en el decurs de l'any, haguessin passat per la banqueta Diego Ocampo i Sergio Hernández. El Casademont va acabar la Lliga Endesa en tretzena posició, a tres del Baxi Manresa.