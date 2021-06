«Les primeres samarretes que vam lluir els jugadors de la UE Sant Pau després de prendre la decisió de revitalitzar el club, la primavera del 2017, devien pertànyer a una formació cadet d’una dècada enrere. Eren velles i s’esquinçaven amb facilitat amb les agafades dels oponents. Les vam trobar en una bossa al magatzem de l’antic local social de l’entitat. Era l’única bossa que els lladres i pispes no s’havien endut».

Així relata l’actual entrenador i exjugador del primer equip de la UE Sant Pau, Marc Andreu, de 23 anys, una de les seves primeres vivències al club. Quatre anys després que un grup de joves del barri entomés el repte de recompondre una entitat moribunda, que aleshores tenia 62 anys d’història, tot i assumint-ne la gestió i recuperant-ne el primer equip, diumenge, la UE Sant Pau va segellar l’ascens a Tercera Catalana, la categoria equivalent a l’antiga Segona Regional, aquella en què va militar més temporades l’històric equip del barri, la seva categoria.

L’emoció ha estat màxima aquest exercici al grup 2n de Quarta Catalana en una lliga exprés de només 13 jornades. La qualitat i la competitivitat de la majoria dels conjunts que el configuraven ha propiciat que fins a cinc formacions arribessin a l’última jornada amb possibilitats matemàtiques de proclamar-se campiones i assolir l’ascens a Tercera Catalana, tot i que les opcions del CF Calders i del FC Sant Vicenç 2018 eren improbables, molt remotes.

Dos partits per decidir el campió

Per tant, el títol i l’ascens es van dirimir en dues confrontacions. Al Municipal de la Balconada, el conjunt amfitrió, tercer classificat amb 23 punts, va rebre, diumenge al migdia, el segon, el CF Callús (24). Un empat atorgava el campionat a la UE Sant Pau, el líder, amb 25 punts. La victòria local forçava el primer classificat a sumar un punt contra el FC Artés B al Municipal de Mion Puigberenguer, a la tarda (18 hores). El triomf dels de Callús obligava els jugadors de Marc Andreu a vèncer per culminar l’exercici amb l’ascens.

El partit entre la UE la Balconada i el CF Callús va ser espectacular i va fer xalar els 300 espectadors que es van aplegar a les grades. Després que ambdues formacions fessin el passadís al central Carlos Ballesteros, de 38 anys, que va jugar el seu últim partit amb el primer equip de la UE la Balconada després de més de tres lustres de compromís, es van desfermar les hostilitats futbolístiques que van finalitzar amb una mínima victòria callussenca (2 a 3).

Ferran Puig Just, entrenador del CF Callús, exposa que «va ser un duel apassionant en el qual els aficionats van poder veure tres gols de traca i mocador: un servei de falta directa del callussenc Iván Álvarez; un golàs de volea del local Albert Martínez i una subtil vaselina de Tarik Salkhi que ens va permetre segellar la victòria». Albert García, president de la UE la Balconada, remarca que «vam tenir dues accions per empatar en el temps afegit: un xut que va aturar el porter visitant i una rematada de cap que va sortir fregant el pal, ja al minut 95».

El tècnic i els jugadors de la UE Sant Pau van ser testimonis de la victòria callussenca. Marc Andreu revela que «no vaig poder dinar. L’únic que feia era donar voltes a les dues ocasions que havien tingut la Balconada per empatar. Les quatre hores entre el final d’un partit i l’inici de l’altre van ser interminables».

Els jugadors de la UE Sant Pau, un equip que destaca per la qualitat dels seus davanters, van malbaratar totes les oportunitats de gol que van generar durant el primer període del duel contra el FC Artés B. «Vam errar accions de perill immillorables. El nerviosisme ens tenallava», argumenta l’emblemàtic migcentre David Muñoz. El gol del visitant Carles Sánchez un minut abans del descans va situar els locals en una situació molt delicada. David Muñoz relata que «ens vam reunir i ens van conjurar. Sabíem que havíem de resoldre-ho en quaranta-cinc minuts, sense excuses. No podíem deixar escapar una oportunitat única per pujar a Tercera Catalana».

Dit i fet. Els dos cents i escaig espectadors presents a les grades van constatar com la UE Sant Pau remuntava amb dos gols del màxim golejador del grup, Ariel Alberto Aldas i un de Raúl Abad, tot i que el FC Artés B va donar emoció al tram final de la confrontació (3 a 2).

El dijous, 15 de juny del 2017, cinc anys després de la desaparició del primer equip de la UE Sant Pau, José Ángel Garrido i David Jiménez van decidir fer realitat l’anhel del seu amic David Muñoz com a present d’aniversari: la refundació de la UE Sant Pau. Fins i tot, per mantenir l’antiguitat del club i poder tornar a inscriure el primer equip a les competicions de la Federació Catalana de Futbol (FCF), els impulsors de la revitalització de l’entitat van haver d’eixugar els deutes que el club del seu barri tenia amb l’ens federatiu. Quatre anys després, la UE Sant Pau ja és a Tercera Catalana.