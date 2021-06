Sergi Barjuan torna al Barça deu anys després de la seva marxa. Torna per continuar formant jugadors, igual que ho feia el 2011 quan va ser acomiadat pel llavors president Sandro Rosell. Torna de la mà de Joan Laporta, que l’havia fitxat perquè dirigís el juvenil A. Ara Barjuan portarà les regnes del Barça B durant dues temporades, fins al 2023.

Torna Sergi Barjuan Esclusa, que complirà 50 anys el 28 de desembre, per intentar de nou l’ascens de l’equip filial però, sobretot, per poder nodrir de futbolistes el primer equip. El planter serà una altra vegada la base sobre la qual es recolzarà Ronald Koeman –excompany seu entre el 1993 i el 1995–, no només per la convicció de la directiva, sinó també per la necessitat davant la ruïna econòmica del club que li impedirà abordar grans fitxatges. El 12 de juliol començarà la pretemporada.

Durant els últims deu anys, i abans d’iniciar la seva tercera etapa en el Barça (primer va ser jugador del juvenil després de ser fitxat del Granollers el 1988 i després del filial i del primer equip, i després va ser entrenador del Barça B), Barjuan va reprendre la seva carrera d’entrenador amb el Recreativo de Huelva (2012-14) i després va tenir dues breus experiències amb l’l’Almeria entre l’abril i l’octubre del 2015, amb el Mallorca (el final de temporada de la campanya 2016-2017), i una etapa més llarga en el Hangzhou Greentown de la Xina entre el novembre del 2017 i el juliol del 2019.

Brillant carrera

Molt més brillant va ser la seva carrera com a futbolista. Sergi Barjuan va debutar al primer equip del Barça el 24 de novembre del 1993. Després d’una lesió de Jon Andoni Goikoetxea, reconvertit ja per Johan Cruyff com a lateral esquerre, l’entrenador se’l va emportar convocat per a un partit de Champions en la delicada visita al Galatasaray a Istanbul (0-0). No només va ser titular i va completar els 90 minuts, sinó que en va jugar sis dels següents set partits fins a l’aturada nadalenca, sinó 28 partits més fins al final de temporada. Va col·laborar en la conquista d’aquella Lliga i va ser convocat per al Mundial dels Estats Units.

Es va mantenir en el primer equip nou temporades, fins al 2002, i va totalitzar 382 partits, amb 11 gols. Va conquistar nou títols, entre els quals tres Lligues. Amb la tornada de Louis van Gaal a la banqueta del Camp Nou, amb qui no havia acabat bé el 2000, no va renovar el contracte i va marxar a l’Atlètic de Madrid, on va jugar fins al 2005, quan es va retirar.