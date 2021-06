Igualada va ser aquest darrer cap de setmana l’epicentre de l’hoquei patins femení català. No endebades, la iniciativa de l’Igualada Femení HCP de dur a la capital de l’Anoia les fases finals dels campionats de Catalunya FEM17, FEM 15 i FEM 13 va aplegar a la ciutat els dotze millors equips base femenins del país.

El club amfitrió ja considerava un èxit haver classificat per a les respectives fases finals les seves formacions de cadascuna de les tres categories, però l’equip FEM15 va excel·lir en el decurs de la competició i va assolir el títol que l’acredita com el millor conjunt de la temporada 2020-21. La formació integrada per les porteres Blanca Garcia i Iona Lubián i les jugadores Laura Crespo, Carla Gualda, Laura Jiménez, Paula Lucas, Abril Marimon, Arian Martín, Maura Santó i Carla Vila es va imposar amb solvència al CP Malgrat en els quarts de final (7 a 2) i va golejar el HC Palau de Plegamans en semifinals (1 a 5). Les jugadores dirigides per Manel Cervera i Teresa Torrents van haver d’exhibir les seves millors prestacions per vèncer el CH Mataró a la final (2 a 1), però amb el seu triomf, van posar la rúbrica a un lustre de treball amb el planter del club igualadí.

L’equip FEM17 del HC Palau de Plegamans es va imposar a la final al CH Mataró (1 a 4) i va assolir el ceptre d’aquesta categoria, mentre la final FEM13 la van dirimir el CP Vilanova i el Recam Làser Caldes. Les vallesanes van guanyar per 1 a 3. El present de l’Igualada Femení HCP certifica un futur prometedor.