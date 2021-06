El capità del Madrid, Sergio Ramos, s'ha acomiadat aquest dijous del club blanc després de 16 anys, 671 partits i 22 títols. Ho ha fet amb un acte de reconeixement intern i una posterior roda de premsa durant la qual el central ha deixat clar que no marxa del club blanc per un tema econòmic. Ha afirmat que la seva intenció era quedar-se a Madrid, però que l'oferta de Florentino Pérez "tenia data de caducitat", encara que ell no ho sabia. D'un possible fitxatge pel Barça, Ramos ha estat un "no rotund".

"Mai he volgut marxar del Reial Madrid, aquest sempre ha estat el meu propòsit. Donant detalls i sent breu, em remunto a la lliga del confinament. Aleshores, el club em va oferir ampliar el contracte, però es va aparcar per la covid", ha començat explicant Ramos. La negociació es va reprendre fa uns mesos, quan el club li va fer "una oferta d'un any i baixada de salari". A parer seu, "el president ja sabia que el meu problema era un tema d'anys, no de diners. Em donaven un any i jo en volia dos. Mai ha estat un tema econòmic. Arribats aquí, en les últimes converses vaig acceptar l'oferta amb la baixada de salari, però se'm va dir que ja no hi havia oferta, que aquesta tenia data de caducitat, tot i que jo no me'n havia assabentat", ha explicat.

La roda de premsa no ha estat gens fàcil per a Sergio Ramos, i en pocs segons han aparegut les llàgrimes d'emoció. "Ha arribat el moment, un dels més difícils de la meva vida, el d'acomiadar-me del Reial Madrid. Vaig arribar de la mà dels meus pares, dels meus germans sent un nen amb 19 anys i avui tinc una meravellosa família. Vaig arribar estant molt units i així seguim avui".

Sobre la possibilitat de fitxar pel Barça

Durant les últimes hores, a les xarxes socials, s'ha plantejat la possibilitat del fitxatge de Ramos pel Barça, una hipòtesi gairebé impossible. Tot i això, Ramos no ha desaprofitat l'ocasió per deixar clar que, encara que no s'ha plantejat on anar, el Barça està fora d'aquesta equació. "No he pensat en cap equip; a partir de gener és cert que hi ha hagut alguna trucada, però en cap moment he tingut al cap sortir del Madrid. A partir d'ara buscarem una bona opció. El Sevilla és l'altre club de la meva vida, però avui dia no contemplo aquesta opció. I sobre el Barça, és un no rotund la meva resposta a si jugaria al Barça. És un no igual de gran que el nou Bernabéu".