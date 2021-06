Mal camí no porta a bon poble, i el procés de renovació de Sergio Ramos amb el Reial Madrid no pintava bé. Aquest dimecres, el club ha fet oficial que, en un acte oficial amb la presència de Florentino Pérez, el fins ara capità blanc es va acomiadar del Reial Madrid després de no renovar el seu contracte que acaba a final de mes.

La temporada de Sergio Ramos, que semblava infal·lible en el seu rendiment, ha anat de mal en pitjor fins a acabar en un dels moments més complicats de la seva carrera: sense protagonisme en els últims sis mesos i fora de l’Eurocopa amb Espanya.