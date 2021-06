El Barça ha gastat ja més de cent milions d’euros en l’Espai Barça, i aquests cent milions invertits no es veuen per enlloc. Els treballs més visibles es redueixen a la demolició del Miniestadi i a la construcció de l’estadi Johan Cruyff, a més d’unes obres més petites en la remodelació urbanística dels voltants de les instal·lacions. Res més.

Aquests cent milions no han permès situar si més no la primera pedra del nou Palau Blaugrana, que va pel seu tercer avantprojecte i no té, ni de bon tros, el projecte definitiu ni el permís d’obres, com va revelar ahir a la nit una informació de TV3.

Set anys després que l’Espai Barça s’aprovés en un referèndum i el 2021, data inicial prevista per a la conclusió del que és el projecte capital del club, com va pregonar la directiva de Josep Maria Bartomeu i com considera la de Joan Laporta, que ha heretat un pla encara per acabar, ni s’ha començat el Palau ni la remodelació del Camp Nou. No hi ha ni llicencia d’obres per a l’estadi.