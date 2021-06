La junta directiva del FC Barcelona i els responsables del futbol femení treballen per apropar postures entre la plantilla i l'entrenador Lluís Cortès després que el diari 'Sport' desvetllés que les capitanes de l'equip, en representació de la resta de les seves companyes, havien demanat el cessament del tècnic.

Segons ha pogut saber EFE de fonts del club, aquest dissabte les capitanes donaran explicacions sobre un assumpte que ha minvat l'aparent ambient d'eufòria que vivia el vestidor blaugrana en una temporada de somni.

El problema ha agafat per sorpresa la junta de Laporta, que es va assabentar del succeït mitjançant el directiu responsable del futbol femení, Xavi Puig.

Des del punt de vista esportiu no es veuen motius per qüestionar la continuïtat de Cortés després d'un curs en el qual el Barcelona ha fet la seva millor temporada de la història, amb la consecució de la primera Lliga de Campions, a més de la Lliga i la Copa de la Reina.

De fet, recentment el tècnic català, que va arribar a la banqueta el gener de 2019, va ser renovat, tot i que encara no s'ha fet l'acte protocol·lari de la signatura del nou contracte.

L'esclat del cas s'ha produït després de la consecució del triplet, i va tenir el primer episodi públic amb l'anunci de la marxa de la històrica capitana Vicky Losada, qui va mostrar el seu descontentament cap a Cortés per la falta de minuts durant aquest curs. Però en el seu acte de comiat va estar present el tècnic, igual que les seves companyes de plantilla.

Alguns dels motius esgrimits per les capitanes per qüestionar el paper de Cortés com a entrenador són els mètodes utilitzats en els entrenaments, que consideren d'una gran intensitat, i alguns tractes de favor a l'hora de gestionar la plantilla.