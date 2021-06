Dos dels jugadors més emblemàtics del Centre d’Esports Manresa han rubricat la seva renovació en les últimes hores: el central Mohamed Djitté i el davanter Noah Baffoe.

Mohamed Djitté Moha, de 31 anys, iniciarà la seva tretzena temporada al primer equip blanc-i-vermell. El jugador nascut a Mataró es va establir a Manresa als 13 anys i va completar la seva formació als conjunts cadets i juvenils del CE Manresa. Va debutar amb el primer equip l’11 de maig del 2008 i hi va jugar les deu temporades següents, abans de fitxar per la UE Sant Julià de Lòria de la Primera Divisió andorrana (Temporada 2018-19). Els dos últims exercicis ha tornat a ser un dels bastions defensius blanc-i-vermells.

Noah Baffoe, de 28 anys, va retornar al CE Manresa aquest darrer curs després de jugar al filial del Girona FC. En la primera temporada de la seva quarta etapa com a blanc-i-vermell, s’ha mostrat com un davanter madur i compromès que no només ha excel·lit en l’apartat golejador (9 gols) i d’atreure l’atenció de les defenses rivals. Ha demostrat que és el primer defensa de l’equip.