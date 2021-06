L’Igualada Rigat no podrà jugar dissabte les semifinals de la World Skate Europe Cup després de perdre per 3-2 contra el Sarzana italià, el mateix botxí que l’últim cop que hi va haver torneig, el 2019, en els quarts de final disputats ahir a Andorra la Vella. Els arlequinats van adquirir una diferència favorable de dos gols, però les errades en les seves oportunitats, amb dues faltes directes malaguanyades, i l’encert dels transalpins, van provocar l’eliminació catalana.

Els igualadins van fer una gran primera part i es van situar amb dos gols d’avantatge gràcies a dues rematades de Ton Baliu. Tot semblava controlat, però el millor jugador del Sarzana, l’argentí Francisco Ipiñazar, va reduir la distància abans del descans. En la represa, ell mateix va anotar el 2-2, en una bona rematada, i després Francesco Rossi va fer el 3-2, aprofitant una bola morta a l’àrea.

El partit va tenir un final polèmic. Ja abans, Sergi Pla havia errat una falta directa. A dos minuts per al final, Roger Bars en va disposar d’una altra però va estavellar dues vegades seguides la bola al pal en les seves dues rematades. En capturar el rebot, va rebre un clar cop d’estic a la boca, que hauria d’haver estat penal, però els àrbitres no ho van veure. En l’última acció del partit, s’hi va tornar i va acabar el seu últim duel amb la camiseta de l’Igualada expulsat amb targeta blava.

Els italians jugaran avui al migdia la seva semifinal contra el Caldes, que va derrotar els portuguesos del Riba d’Ave per 6-2.