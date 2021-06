L'entrenador i la capitana del primer equip femení del FC Barcelona, Lluis Cortès i Vicky Losada, han comparegut fa uns minuts en els mitjans del club per apagar l'incendi originat ahir quan el diari Sport va revelar en exclusiva que les primeres espases de la plantilla havien demanat al club la destitució del tècnic per la degradació de la convivència entre les jugadores i l'staff.

Cortès ha declarat que "és normal que en un equip de tant alta exigència competitiva i alta càrrega emocional hi apareguin conflictes i moments de mes tensió, són situacions que hem de resoldre a nivell intern, fa temps que s’hi està treballant".

El tècnic del triplet ha afegit que "fa temps que dic que s'han de fer canvis sobretot quan guanyes. Per continuar guanyant has de ser capaç d'adaptar-te i de canviar certes coses". Així mateix, Cortès ha afirmat que "també és veritat que hem de tenir en compte totes les parts implicades, escoltar les jugadores i també escoltar l'staff, és important. I saber que el club confia en aquest projecte i que hem de ser forts amb aquest equip i el que volem aconseguir és el més important de tot".

Segons l'entrenador balaguerí, "la idea és seguir treballant per canviar coses, que ho hem de fer, però seguir sent fortes, seguir sent un equip, i seguir sent una família com hem estat fins ara".

Per la seva part, Vicky Losada ha apuntat que "l'equip sempre ha respectat les jerarquies del club i el treball de l'staff. Som un grup humà molt bo, ha estat un any complicat per la covid, i la gent que treballa en l'elit sap que la tensió emocional i la concentració són molt dures".

La capitana del Barça ha afegit que "queda una setmana, volem acabar guanyant els partits, donant una bona imatge i que el culé continuï gaudint. I volem que la gent se centri en el que hem aconseguit, que és molt complicat. Ha estat un any molt bonic per tots".

El Barça jugarà demà (17 h) al camp de la Reial Societat en la penúltima jornada de la Lliga Iberdrola. Al llarg de la setmana vinent, l'equip recuperarà els partits pendents -dimarts visitarà l'Athletic Club i dijous rebrà el Sporting Huelva, ambdós duels a les 16 h- i diumenge (11 h) tancarà el curs a l'Estadi Johan Cruyff amb el matx contra l'Eibar de la darrera jornada del campionat.