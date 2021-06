El primer fitxatge del Centre d’Esports Manresa per a la propera temporada és tot un luxe en l’àmbit esportiu i suposa el retorn a casa d’un dels millors futbolistes forjats al planter blanc-i-vermell durant els últims tres lustres. Ahir, el club manresà va presentar Gerard Puigoriol, conegut esportivament com a Putxi, com a nou jugador del primer equip.

El centrecampista organitzatiu, de 3o anys, s’ha de convertir en el director d’orquestra del conjunt blanc-i-vermell. No endebades, el futbolista nascut a Calders i actualment establert a la capital del Bages ha estat el timó del centre del camp de l’AE Prat durant les últimes sis temporades, tres de les quals a Segona Divisió B. En l’acte de presentació com a nou jugador blanc-i-vermell, el calderí va detallar que «s’havia plantejat la possibilitat de tornar en altres ocasions, però mai s’havia donat la situació idònia. Enguany, en finalitzar la temporada amb el club potablava, em vaig prendre tres setmanes per reflexionar sobre el meu futur esportiu i professional». «L’actual tècnic del Manresa, Ferran Costa, ja m’havia intentat convèncer l’estiu passat», va prosseguir Gerard Puigoriol. «La confluència de tres factors ha determinat el meu retorn: l’exigència de les meves actuals obligacions professionals, haver assolit el repte de la permanència del Prat a Segona B per mèrits esportius i l’engrescador projecte del Manresa».

Gerard Puigoriol va considerar que els sis exercicis que ha estat a l’AE Prat «han estat immillorables», i va sentenciar que, «amb la meva marxa, el Prat perd un jugador però guanya un aficionat potablava per sempre». Putxi va palesar que coneix l’estil de joc del Centre d’Esports Manresa i es va comprometre a treballar per mantenir-ne i millorar-ne el nivell qualitatiu. «Ningú ens guanyarà en il·lusió a Tercera Divisió», va reblar. Per últim, va animar l’afició «a mantenir el compromís amb l’equip que ha mostrat aquesta última temporada» i a convertir-se en un puntal més de la formació blanc-i-vermella «com ho és el públic del Bàsquet Manresa, una de les aficions més compromeses de la Lliga ACB».

Gerard Puigoriol es va formar al planter blanc-i-vermell fins a completar el segon any de juvenil, quan va fitxar per l’AEC Manlleu. Després, va militar quatre exercicis al primer equip manlleuenc i un al CE Europa (Tercera Divisió). Els últims sis cursos esportius ha jugat a l’AE Prat.