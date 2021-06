La gimnàstica de la Catalunya Central va exhibir ahir un notable nivell esportiu i una excel·lent capacitat organitzativa en la primera jornada de la Lliga Iberdrola, que va aplegar els millors conjunts estatals d’artística femenina al pavelló de Gironella. La competició es va disputar sense públic, tot i que la jornada es va poder seguir en una pantalla des del Local del Blat, i amb una nombrosa presència d’unes 210 persones entre tècnics i esportistes.

El Club Gimnàstica Egiba va ser el gran protagonista del primer dia d’un cap de setmana que continua avui amb competicions d’altres categories, en les quals no hi ha representants de les comarques centrals. L’entitat ubicada a Manresa no tan sols es va encarregar de l’organització, al costat de la federació espanyola i l’Ajuntament de Gironella, sinó que també va brillar en l’apartat esportiu, ja que va acabar segon amb un equip format per Lorena Medina, Laia Font i Carla Font, de Gironella, Ona Sànchez (Berga), Aina Solà (Avià), Berta Monteagudo (el Pont de Vilomara) i Berta Franquesa (Manresa).

L’Egiba va ser 2n en la primera de les 3 jornades de la Lliga, prèvies a la gran final, que es disputaran a la tardor. L’equip bagenc va fer 193.233 punts, superat només pel Club Xelska, de Palma de Mallorca, que en va fer 195.567. Rere seu van quedar CGE Les Moreres de Barcelona (183.033), CE La Salle Gràcia de Barcelona (182.700), Salt GC (182.668), CN Granollers (180.333) CG Terrassa (176.734) i CG Osona (168.416).

En l’apartat individual, la local Lorena Medina, candidata a participar en els Jocs Olímpics de Tòquio, va ser primera, amb 50.034 punts. La van acompanyar al podi dues representants del Granollers, Helena Lucas, amb 49.533, i Berta Pujadas, amb 49.433.

Un equip compacte

L’Egiba va debutar en la barra fixa, amb Laia Font (11.200), Berta Franquesa (9.950), Berta Monteagudo (11.450 amb un mortal en planxa final), Lorena Medina (11.450) i Carla Font (10.700, amb una sortida amb mortal en planxa). En terra, van competir Berta Monteagudo (11.750), Ona Sàn-chez (11.400), Laia Font (12.500), Carla Font (11.400, amb un exerci amb doble pirueta de sortida), i Lorena Medina (12,850), que va fer un doble mortal amb planxa, un mortal enrere seguit d’un mortal endavant, un doble mortal agrupat amb una pirueta i un doble mortal agrupat per acabar.

L’Egiba va descansar en la tercera ronda, i en la quarta va anar al salt, amb Aina Solà (12.533), Laia Font (13.267), Ona Sànchez (13.533), Carla Font (13.000) i Lorena Medina (13.167). Menys Laia Font, que va fer un tsukahara amb pirueta, totes van executar un iurtxenko amb pirueta, si bé el de Solà va ser en planxa.

El club manresà va tancar la seva participació en les asimètriques. Laia Font va fer 11.333, Aina Solà 10.433, Berta Monteagudo 10.167 (una sortida li va comportar 1 punt de penalització), Lorena Medina 12.567 (va clavar la sortida) i Carla Font 12.633 (amb un doble mortal de sortida.

Acondiciar un pavelló

Un dels reptes de la celebració de la Lliga Iberdrola va ser l’acondiciament del pavelló per a la pràctica de la gimnàstica en temps de covid. Els tècnics de l’Egiba, ajudats per pares de gimnastes del club, van treballar dijous i divendres per deixar-ho tot a punt, van optimitzar l’espai al màxim i van donar una sensació d’harmonia visual.

La jornada es va acabar amb un espectacle que va fer dialogar la Patum i la gimnàstica, a càrrec d’Eloi Gonfaus, Bernat Garcia i Meritxell Navarro, de 6è de l’escola Santa Maria d’Avià. Així mateix, es va fer un acte de reconeixement a Cintia Rodríguez, que tenia el lloc quasi garantit per als Jocs Olímpics però es va lesionar.