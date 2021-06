L’entrenador i la capitana del Barça, Lluís Cortès i Vicky Losada, van comparèixer ahir en els mitjans del club per apagar l’incendi originat divendres quan el diari Sport va revelar que la plantilla havia demanat al club la destitució del tècnic. Cortès va declarar que «és normal que en un equip de tan alta exigència competitiva hi apareguin conflictes, són situacions que hem de resoldre a nivell intern, fa temps que s’hi està treballant. Per continuar guanyant has de ser capaç d’adaptar-te i de canviar certes coses».

Losada va dir que «l’equip sempre ha respectat les jerarquies del club i el treball de l’staff. Som un grup humà molt bo, ha estat un any complicat per la covid, i la gent que treballa en l’elit sap que la tensió emocional i la concentració són molt dures». La capitana del Barça va afegir que «queda una setmana i volem continuar guanyant».»