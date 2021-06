El català Marc Márquez ha tornat al capdamunt del podi, l'onzena ocasió consecutiva en aquest escenari, en vèncer amb autoritat, des de la primera fins a l'última volta, el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP en el circuit de Sachsenring.

Com un autèntic "tapat" i descartant-se després dels entrenaments de la baralla per la victòria, Marc Márquez, que ha sortit cinquè, no ha trigat ni una corba a posar-se segon i a penes una volta a situar-se líder per a comandar la carrera alemanya des de la primera fins a l'última volta.

No és probable que Marc Márquez estigui definitivament de tornada, però el que ell sí que sabia és que Sachsenring podia ser una vegada més el seu circuit talismà, i ho ha estat 581 dies després de la seva última victòria, en el circuit "Ricardo Tormo" de Xest en ocasió del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de 2019.

Impressionant sortida de Marc Márquez, que en l'apurada de final de recta ha aconseguit col·locar-se segon després del rebuf d'un altre català, Aleix Espargaró, que també ha sorprès els dos pilots francesos, Johann Zarco i Fabio Quartararo, que havien acabat per davant d'ell els entrenaments.

I just en l'última corba, la d'entrada a la pujada de la recta de meta, Marc Márquez ha posat una "destralada" immisericorde per l'interior, que li ha retornat després el pilot de l'Aprilia RS-GP, encara que el de Repsol Honda no s'ha acovardit i en el mateix punt que en la volta anterior l'ha tornat a superar. La tensió al cap de carrera estava al màxim nivell.

Márquez ha aguantat el lideratge de la carrera a partir d'aquest moment per davant d'Aleix Espargaró, Johann Zarco, l'australià Jack Miller, Fabio Quartararo i el portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16), que en aquest ordre anaven encapçalant el grup principal,

Per darrere, Alex Márquez ha escombrat a l'italià Danilo Petrucci a la corba u, la qual cosa permetia guanyar dues posicions a un Maverick Viñales, que travessa els seus pitjors moments de la seva carrera esportiva rodant en última posició.

El pilot de Repsol Honda ha aguantat la primera posició, sense poder aconseguir un avantatge clar respecte als seus perseguidors fins a la novena volta, en la qual ha aconseguit més de 1,2 segons d'avantatge sobre un grup que seguia comandat per Aleix Espargaró, però en el qual Jack Miller ja estava després del seu deixant.

Les banderes de pluja -una aspa vermella sobre fons blanc- començaven a onejar al llarg del traçat pel qual Direcció de Carrera ha mostrat la bandera blanca que avisava a tots els pilots que podien entrar a canviar de moto.

Amb Marc Márquez cada vegada més destacat, 1,7 segons, Miller i Oliveira, un dels quals havia mostrat millor ritme en els entrenaments, havien donat bon compte d'Aleix Espargaró, que portava després del seu deixant a Fabio Quartararo, Johann Zarco i el sud-africà Brad Binder.

En l'onzè gir Miguel Oliveira ja arribat fins a la segona posició i amb la pista buidada per davant ha canviat de ritme per intentar atrapar al de Repsol Honda, la qual cosa una volta més tard l'ha portat a marcar la volta ràpida de carrera.

La resposta de Márquez no s'ha fet esperar i en la tretzena volta ha marcat la volta ràpida de carrera, però el portuguès ha fet el propi i ha deixat la situació pràcticament igual, encara que el de Repsol Honda ha perseverat en la seva obstinació i ha tornat a marcar una nova volta ràpida, encara amb gairebé mitja carrera al davant i amb nova resposta, en igual intensitat -tornada ràpida-, d'Oliveira.

Márquez i Oliveira han anat consolidant les seves posicions i les seves diferències, mentre per darrere s'ha format un grup de sis pilots pugnant per la tercera posició en el qual estaven Miller, Quartararo, Aleix Espargaró, Johann Zarco, Brad Binder i l'espanyol Joan Mir, vigent campió del món de MotoGP.

Les últimes voltes han estat d'autèntica tensió entre els dos protagonistes de la carrera, Marc Márquez i Miguel Oliveira, amb el primer defensant-se de la millor manera possible amb un físic que cada vegada es trobava més al límit i el segon atacant amb tots els seus ímpetus, però el de Repsol Honda ha aguantat l'envit i a tres voltes del final ha aconseguit recuperar el segon de distància que li donaria la seva primera victòria després de 581 dies de lesió, patiment i recuperació.

L'han acompanyat al podi Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, amb Brad Binder en la quarta posició, Francesco "Pecco" Bagnaia, Jack Miller i Aleix Espargaró.

Joan Mir ha acabat en la novena posició, amb Pol Espargaró, dècim, davant d'Alex Rins i Jorge Martín.