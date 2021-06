El navassenc Salva Arco, de 36 anys, té una llarga carrera en diverses categories del bàsquet estatal. Ha estat a l’ACB, també en equips estrangers i s’ha fet un nom de talismà, els últims anys, per als conjunts de la LEB Or que intenten aconseguir l’ascens a la màxima categoria. Aquest diumenge, des d’un paper secundari a la pista, però important des de la capitania de la formació, ha sumat un altre èxit al seu palmarès. En un any en què només hi havia un ascens, Arco i el seu Río Breogán han obtingut l’últim bitllet, i ho han fet després d’una exhibició a Granada.

🏆 #FinalLEBOro: ¡Así se recoge el título de campeón de Liga!



🔵⚪️ El @CBBreogan compartió la copa con su afición



📹 Título liguero ⬇ pic.twitter.com/lVTooDj7Mi — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) 20 de junio de 2021

I és que en el tercer partit del play-off d’ascens no hi ha hagut color. Bé només un, el blau cel del conjunt de Lugo, que només ha anat a darrere en el marcador amb el 2-0 inicial, però que ha clavat un parcial d’1-21 que ha deixat KO l’equip amb millor balanç de la lliga regular. Així, un Breogán que dimecres havia patit fins a l’últim segon per allargar la sèrie, ha assolit un ascens espectacular, el segon en quatre temporades, i completarà la llista de 18 equips de la propera ACB, sempre que aquesta no utilitzi els habituals tripijocs d’última hora.

Cop del Breogán

Tot i l’ambient molt intens del Palau dels Esports de Granada, el Breogán no s'ha deixat atemorir i ha arrencat amb un protagonista molt clar. El finlandès Roope Ahonen ha trobat tres posicions perfectes per al seu llançament i ha anotat tres triples que van provocar les primeres diferències, amb deu punts per als gallecs (3-13). Les pèrdues de pilota crucificaven els andalusos i Sollazzo, que abans ja havia sortit en un contraatac, i el lituà Kacinas s’apuntaven a la festa des dels 6,75 metres i situaven un espectacular resultat de 3-19 que encara ha amplat de dos punts més el base Sergi Quintela.

El millor per al Covirán Granada era que encara faltaven més de tres quarts de partit, però aquesta posada en escena ha estat un avançament del que passaria. La defensa del conjunt visitant, ordenada pel tècnic Diego Epifanio, l’antecessor de Joan Peñarroya a Burgos, ha ofegat l’ofensiva local, tot i un triple de Manu Rodríguez que ha trencat el parcial. En atac, a més, la rotació forana funcionava, amb un Arco que ha anotat una cistella inversemblant a 59 segons per al final, i al primer descans s'ha arribat amb 17 punts per a l’equip de Lugo.

Dos tirs lliures del mateix navassenc gairebé han inaugurat un segon període on la diferència es s'ha estabilitzat. El Granada, ben dirigit per Lluís Costa durant tot l’any menys ahir, trobava moltes dificultats per anotar i, tot i que el Breogán ha estat menys inspirat que a l’inici, va trobar l’encert ofensiu de l’argentí Sollazzo i un triple a tauler d’Iván Cruz per superar els 20 punts de diferència (26-47).

El Granada rep un altre parcial

Si alguna opció tenia el Covirán de capgirar el resultat, aquesta passava per l’inici del tercer període. Però aleshores ha despertat el pivot danès Kevin Larsen, fins aleshores molt apagat. Ha anotat un triple i, amb set punts en aquest tram, ha impulsat el Breogán amb un parcial de 0-13 que deixava un 29-62 que ja era irremuntable.

Amb la diferència superant els trenta punts, només faltava no cometre errades fins al final. Els mateixos jugadors del Covirán, negats en atac, s’obcecaven amb protestes als àrbitres fruit de la frustració. En cap moment han trobat el ritme que els havia portat fins a un partit d’un ascens que hauria estat històric per a la refundació d’un club que n’ha assolit tres els últims anys.

L’últim quart ja ha sobrat i ha estat de festa per a dos històrics que tornen a l’elit, el Breogán i Salva Arco, que ho han començat a celebrar a la pista.