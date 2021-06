Manresa serà la capital del bàsquet femení des del setembre del 2021 fins al juny del 2022, i tindrà una imatge creada per Biel Martínez Lacruz, alumne de l'Escola d'Art de Manresa, que s'ha donat a conèixer avui. La proposta de Biel Lacruz ha estat la més votada en el procés participatiu que va tenir lloc a la pàgina web del nou CBF Manresa.

Martínez ha explicat que el logo "mostra una esfera taronja que, juntament amb les línies, simbolitzen una pilota de bàsquet simplificada. D'altra banda, la composició de les línies negres insinuen la lletra M de Manresa, i li aporten dinamisme". El dissenyador també ha apuntat que, per la part tipogràfica, "vaig decidir destacar amb una lletra més negreta les paraules clau, que són 'Bàsquet' i 'Manresa'.

El procés participatiu ha tingut el concurs de 350 persones, i la pugna entre les tres propostes ha estat molt igualada. La de Biel Lacruz ha tinut el 38,6 % dels vots. Com a premi, l'autor s'endú una recompensa econòmica de 100 euros en material de l'establiment Abacus.

La Federació Catalana de Bàsquet té un logotip propi i cada any i hi incorpora el nom de la ciutat que assumeix la capitalitat. Manresa, però, va voler tenir un logotip propi en el que hi apareguessin els conceptes de 'Dona', ' Bàsquet' i ' Manresa'. El concurs va tenir nou propostes d'alumnes de 2n grau mitjà de l'Escola d'Art, i tres van quedar finalistes.

El comitè organitzador dels actes de Manresa, capital, del Bàsquet Femení 2021-2022 són el Manresa Club Bàsquet Femení, el Club Bàsquet Oms, l'AE la Salle Manresa, exjugadores dels equips que van militar a la 1a divisió femenina a finals dels anys 80, la Federació Catalana de Basquetbol (delegació de les Comarques Centrals) i l'Ajuntament de Manresa.